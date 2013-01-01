闪存绽放加速企业创新 2017中国闪存峰会上海站成功举办

7月7日，2017中国闪存峰会上海站的活动成功举办。中国闪存峰会是由DOIT传媒、存储在线、中国计算机学会存储专业委员会、武汉光电国家实验室联合主办的一年一届的闪存领域专业盛会。

7月7日，2017中国闪存峰会上海站的活动成功举办。中国闪存峰会是由DOIT传媒、存储在线、中国计算机学会存储专业委员会、武汉光电国家实验室联合主办的一年一届的闪存领域专业盛会。本届峰会以“把握闪存绽放 追逐梦想”为主题，聚焦闪存产业链全生态发展，吸引了来自政府、企业用户、产业供应商、学术研究机构，以及主流媒体各方的共同关注。在前不久6月21日举行的北京站上，有超过6000人通过线上参与了本次会议。在上海站的活动，同样受到了网友的热情参与。

北京站精彩纷呈，名家、热点、权威演绎闪存绽放

从2014年到如今，中国闪存峰会已经发展到第四个年头。最初闪存带给业界的关注只是星星之火，如今闪存已经在颗粒制造、产品封装组装、业务应用、标准化研究等方面实现百花齐放的局面。正所谓闪存绽放正当时。

回顾2017中国闪存峰会在北京场活动，一些来自学术界、第三方、研究人士的分享指引了闪存业界发展的风向标。例如有《大话存储》系列图书的作者冬瓜哥有关PCIe、NVMe、3D NAND、QLC、3D Xpoint，甚至CAPI、NVlink、NVMe over Fabric、Gen-Z等业界更为深入的研究动向。高端存储知识CHO西瓜哥则比较了中美AFA市场，DOSTOR特邀嘉宾张辉分享了NVMe over Fabric的最新实践。企事录联合创始人张广彬分享了NVMe对服务器设计的影响等等。

中国计算机学会存储专业委员会更是有众多权威专家做了重磅分享。中国计算机学会信息存储专委会冯丹主任分享了NVMe接口技术如何实现固态盘进一步的性能、中国计算机学会信息存储专委会舒继武副主任分享了闪存在阵列与分布式存储上各自的表现、中国计算机学会存储专业委员会方粮委员分享了非易失存储芯片的研究进展的后闪存时代、武汉光电国家实验室谢长生副主任则从中国闪存产业生态链的角度国家应注重中的自研能力、信用环境等等。

注重产业环境的观察，也注重前沿科技的探讨，更加重视理论与实践结合的成果创新。2017年的中国闪存峰会也成了服务供应商们各显神通的舞台。本次峰会有来自HGST的闪存与企业级产品售前高级技术专家叶扶军分享企业级闪存技术的最新发展，如何在性能、容量、稳定性方面需求创新突破。来自华为技术有限公司的存储市场总监秦岭分享了“如何让关键业务更高效、更可靠”主题演讲，利用闪存加速关键业务能力可从加速数据分析与处理为突破口，实现大数据时代价值加速变现。戴尔存储大中华区总经理李海平和戴尔大中国区存储产品市场经理杨溢，都以企业数字化转型为抓手分析了当下存储重构问题，以数据的自由流动为核心实现企业在不同阶段、不同场景下的存储能力。众嘉宾的分享，将闪存的各种热点话题进一步贯穿于面向用户的数据服务内容，落地到解决方案，更加贴近受众。

上海精彩再继续

2017中国闪存峰会上海站的推出，是继中国闪存峰会历次在北京成功举办的基础上，以享更多受众的峰会的延续。本次上海站的活动，依旧受到了业界的大力支持，“把握闪存绽放 追逐梦想”为主题等到了上海地区业界的更多认同。

会上，我们也看到了北京峰会期间众多熟悉的大咖面孔。例如，来自国防科技大学计算机学院的方粮研究员，分享了“后闪存时代：非易失存储芯片的研究进展”。

与北京不同的是，一些新面孔的加入。例如上海国资委信息中心主任王宇颖、HGST售前技术顾问刘敏建分享了企业级固态硬盘的最新进展，戴尔存储大中华区行业经理董隽分享了“戴尔为数字化转型构建存储基石”，NetApp资深技术顾问王勇分享了“NetApp闪存新篇，释放数据潜能”，美团云SA负责人范振国分享了美团云的SSD使用方案。

变的是地点，不变的是峰会对闪存界的热爱与支持。本次闪存峰会呈现的闪存产业链生态的诸多变化，从闪存介质对存储架构的重构、闪存技术应用和稳定性，到软件定义存储、SeverSAN、存储协议的创新等等，紧扣内容前沿，话题性与实用性兼具。为行业用户、供应商、专家学者在今后涉及闪存的工作中提供前瞻性的指导和参考价值。

易会驱动闪存峰会数字化升级创新

今年是DOIT正式成立十四周年，早在2013中国存储峰会上，易会已提供一站式、全流程的数字化会议服务。在今年的中国闪存峰会上，易会携eHub营销云三大行业解决方案再次亮相，为主办方提供了从Marketing到Sales全流程的数字营销服务，实现数字经济时代下，营销驱动的业务转型升级。

易会eHub营销云集成营销管理、活动管理和销售管理，打通了中国闪存峰会的线上数字营销和线下会议营销，通过一个平台打造完整的营销闭环。目前，eHub服务了超过5万家企业客户，管理企业联系人数量超过1000万条。