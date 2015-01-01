百度与山西省达成战略合作 批量打造智慧城市

AI时代正在到来，百度集团总裁兼首席运营官陆奇在百度AI开发者大会上表示，AI不仅是百度的机会，也是中国的历史性的机遇。百度与山西省政府达成战略合作，为人工智能产业发展提供了一个重要的“试验区”，必将推动中国人工智能的发展。

AI时代正在到来，百度集团总裁兼首席运营官陆奇在百度AI开发者大会上表示，AI不仅是百度的机会，也是中国的历史性的机遇。百度与山西省政府达成战略合作，为人工智能产业发展提供了一个重要的“试验区”，必将推动中国人工智能的发展。

7月11日，山西省政府与百度签署战略合作框架协议，围绕“人工智能产业”建设、新型智慧城市建设和山西产业转型升级三大领域开展全方位的合作，打造“人工智能”产业大省，同时加速百度人工智能战略的发展落地。山西省委书记骆惠宁、省长楼阳生、百度董事长兼CEO李彦宏出席签约仪式。副省长王一新与百度副总裁、百度云总经理尹世明代表双方签约。

百度将与山西高校、企业合作开展大数据、人工智能人才培养，李彦宏受邀担任山西大学大数据学院名誉院长、大数据科学与产业研究院名誉院长。

发挥百度ABC(AI、Big data、Cloud Computing)技术优势和产品优势，依托山西省政策支持和产业基础，双方将在人工智能产业建设、城市大脑、智能交通、“雪亮工程”(公共安全视频监控联网应用)、智能物流、“AI+旅游”、智能制造、煤炭和煤化工大数据探索、安监煤监物联网、大数据人工智能人才培养等方面展开深入合作。

百度助阵山西经济转型 打造人工智能产业大省

中国经济进入新常态，各地政府也在积极探索转型发展，争取在我国未来产业布局和分工体系的调整中占据有利位置。此次“以煤立省”的山西与百度战略合作中明确指出：以“人工智能产业”建设为核心，探索打造山西人工智能产业大省的新标签。人工智能成为山西在新一轮产业布局中的一个重要定位。

根据协议双方将投资建设硬件制造封装基地，打造人工智能时代硬件生产、解决方案研发和封装、物流集散中心、数据和标签训练等新兴产业，推动人工智能一体机发展，以此为载体推动产业转型升级，打造人工智能产业生态圈。未来山西将创造更多的人工智能产业岗位。

百度作为最早进入人工智能领域的科技公司之一，已经成为中国人工智能的领头羊。在近日举办的百度AI开发者大会介绍了人工智能发展战略，全面对外开放百度AI能力。相信此次与山西的人工智能产业合作，有望会打破传统的产业布局，助力山西经济转型，同时也将推动中国人工智能的发展。

批量打造智慧城市 共建城市大脑

山西省政府将与百度合作打造一批具有山西产业特色的智慧城市，实施“大数据战略”，共建“城市大脑”。以阳泉市为试点打造智慧城市，建设“城市数据资源运营中心”，将数据资源资产化并以市场化方式运营，探索大数据辅助决策的城市治理新方式。

AI革命的核心是知识革命，是快速地、自动地获取知识。百度在太原和阳泉等城市试点人工智能市民服务，整理政府各部门数据建立知识图谱作为城市大脑，让市民以自然的人机对话，获取智能、实时、准确的政府咨询服务。

同时百度积极参与“雪亮工程”建设，协助推动山西省公共安全视频监控建设联网应用。借助百度云的图像识别、语音识别、视频分析等人工智能技术，让违法犯罪无所遁形。

此外百度发挥人工智能、百度地图等技术产品优势，推动山西智慧交通建设。

百度云ABC赋能行业 推动山西产业转型升级

百度云与百度大脑构成了百度AI平台，全面开放60项核心AI能力，为各行各业提供越来越多、越来越有效的行业解决方案。此次战略合作，百度云与山西物流、旅游、制造业、煤炭煤化工、安监等众多领域深入合作，助力山西产业转型升级。

煤炭、煤化工是山西的重点产业。百度和阳煤集团、浙江中控集团三方合作开展煤炭精准开采和煤化工领域的大数据探索。通过百度云天工引入智能物联网技术，可以有效提高煤矿勘查和煤化工领域的自动化、智能化水平，加强安全预警，提高生产效益。

在物流领域，百度云与阳煤集团与北京铁路局、天津港务局合作在阳泉市共建“晋东物流港”，打通“晋煤外运”出口。而早在2016年百度云与太原铁路局共建“中鼎物流云”平台，在本次战略合作中也将进一步拓展为覆盖山西的物流云平台。

针对山西丰富的旅游资源，山西省与百度探索开展“AI+旅游”合作新模式。发挥百度大数据和人工智能技术优势，全面布局旅游大数据，助力管理效率的提升、游客服务质量的提高。如百度的景区人脸闸机已经在浙江乌镇投入使用，有效提升游客体验。