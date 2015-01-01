8月，ODCC与您有一场“开放”之约

8月22日，由开放数据中心委员会(ODCC)主办，百度、腾讯、阿里巴巴、中国电信、中国移动、中国信息通信研究院、英特尔承办的“2017开放数据中心峰会”将在京启幕。

8月22日，由开放数据中心委员会(ODCC)主办，百度、腾讯、阿里巴巴、中国电信、中国移动、中国信息通信研究院、英特尔承办的“2017开放数据中心峰会”将在京启幕。

回顾2016开放数据中心峰会

盛况历历在目

在我国数据中心行业，ODCC(开放数据中心委员会)已经成为一支快速崛起的重要力量。作为由百度、腾讯、阿里巴巴、中国电信、中国移动、中国信息通信研究院、英特尔联合发起成立的非营利性的社会组织，ODCC主导制定的天蝎系列服务器、模块数据中心、数据中心光模块和线缆、企业级固态硬盘基准测试等标准和规范，得到产业的高度认可与关注。

当前，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，以物联网、云计算、大数据、人工智能为代表的新兴信息技术，已全面融入社会生产生活的方方面面，带动了数据存储规模、计算能力以及网络流量的大幅增加。

作为大数据时代当中承载用户海量数据的重要载体，数据中心迎来新一轮的建设高潮，快速、大规模、节约、智能的数据中心发展要求已成为行业共识，服务导向化、规模化、模块化和节能化等正在成为数据中心建设的重要趋势。

随着《国务院关于促进云计算创新发展》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》的发布，明确统筹规划超大型、大型数据中心全国布局，有序推进绿色数据中心建设，推进绿色计算、可信计算、数据和网络安全等信息技术产品的研发与产业化，加快服务器、存储设备、下一代网络设备及其他数据中心相关技术和设备的研发等发展要求。

在这一背景下，ODCC携最新研究成果亮相“2017开放数据中心峰会”，此次峰会将紧紧围绕国家信息化产业布局，聚焦数据中心发展要求，推动形成服务器、数据中心等行业规范，打造活跃、高效、具有国际竞争力的数据中心生态圈和开放平台，以开放、协作、创新、共赢的方式促进行业合作、产业创新与新技术应用，积极推动互联网产业发展和基础设施标准化、产业化进程。

四大工作组与您相约

诚意满满的权威分享

ODCC四大工作组将向业界公布近一年来的重量级研究成果。服务器工作组、数据中心工作组、网络工作组、测试认证工作组将分别围绕天蝎系列服务器核心技术、数据中心测试、数据中心选址、边缘数据中心、100G 光模块、TTP模型、25G试验床、企业级固态硬盘等数据中心发展的多个核心领域，分享最新研究进展。

汇聚最强产业生态

打造权威开放平台

过去的一年，越来越多的企业进军数据中心领域。2017年，将有更多的加入者，为数据中心产业的蓬勃发展带来更多开源、开放的力量。“2017开放数据中心峰会”将设置大会主会场，以及服务器、数据中心、网络、测试认证、行业数据中心五大分会场，汇聚行业权威机构与领军企业，与来自政府主管部门、互联网企业、电信运营商、金融企业、电力企业、科研院所等数千位代表共聚一堂，一场场前沿技术分享与观点碰撞让您不虚此行!

数据中心领域的顶尖峰会

引领数据中心产业规范健康发展

最具竞争力的数据中心生态圈与开放平台

8月22日，开放数据中心委员会(ODCC)再次与您相约北京!

商业合作：曹先生 010-51455822 [email protected]