2017（第十六届）中国互联网大会7月11日开幕

7月11日，由中国互联网协会主办的2017(第十六届)中国互联网大会在北京国家会议中心开幕。

7月11日，由中国互联网协会主办的2017(第十六届)中国互联网大会在北京国家会议中心开幕。

大会以“广连接·新活力·融实业”为主题。工业和信息化部部长苗圩，全国政协常委、经济委员会副主任、中国工业经济联合会会长李毅中，国家互联网信息办公室副主任杨小伟，中国科学技术协会党组成员、书记处书记吴海鹰等出席开幕式。

中国互联网协会理事长邬贺铨院士在开幕式上致欢迎辞，向参会的政府主管部门领导、专家、企业家以及媒体界朋友表示热烈欢迎，向给予中国互联网协会和中国互联网大会大力支持的各界人士表示诚挚的感谢。

工业和信息化部部长苗圩作致辞。苗圩指出，中国互联网的发展虽然起步稍晚，但发展迅速，已形成设施优势、用户优势和应用优势三大优势凸显的一个新兴行业，一批企业跻身全球最大互联网公司行列，基于互联网的新业态、新模式层出不穷。与此同时，网络治理持续推进，行业生态明显改善，中国互联网发展道路逐步得到世界的广泛认可。

苗圩强调，工业和信息化部将紧紧围绕网络强国、制造强国的战略目标，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，实施创新驱动发展，深入推进制造业与互联网融合发展，持续强化网络基础设施支撑，增强网络与信息安全保障能力，为新型生产方式和产业业态的发展创造条件、保驾护航,促进其健康发展。一要将创新作为推动融合发展的内在动力。贯彻落实系统创新链的思想，加强关键核心技术突破，注重跨界融合创新发展，创新行业管理方式。二将智能制造作为推进融合发展的主攻方向。深入实施智能制造工程，打造一批智能制造示范区;构建基于互联网的制造业“双创”平台，建立“双创”新生态;完善两化融合标准体系，加快国际标准化工作。三将网络基础设施作为推动融合发展的基础支撑。加快全光网络建设和无线宽带网建设，推进下一代互联网商用部署和新型架构研发，制定实施工业互联网发展战略。四以发展与安全协同并进来推动融合发展行稳致远。完善网络与信息安全监管体系，不断突破网络安全核心关键技术，协同联动，推动形成网络安全保障工作合力。

国家互联网信息办公室副主任杨小伟作讲话。他指出，中国的网信事业是一场持久战，只要网络和信息技术在发展，网信使命与责任就永远在路上。一是认清形势，多措并举，建设完善有力的国家网络空间安全保障体系。要继续推进网络空间法治建设，加强网络生态治理，坚决维护网络主权和国家安全，确保关键信息基础设施安全。二是自主创新，协同创造，尽快在互联网核心技术上取得突破。要处理好自主与开放的关系，加强协同合作创新，形成技术创新的“命运共同体”。三是积极传递正能量，坚持弘扬主旋律，努力构筑网上网下“同心圆”。要着力加强网站内容建设，努力拓展新业务，打造高素质人才队伍。四是以“一带一路”战略为契机，推动网络空间国际合作，提升国际互联互通水平，促进全球数字经济发展，让互联网的发展成果惠及全球，造福各国人民。

在“尖峰对话”环节，中国互联网协会理事长、中国工程院院士邬贺铨与北京大学国家发展研究院联合创始人、北京大学网络经济研究中心主任张维迎围绕互联网经济和实体经济的关系、互联网与实体经济融合发展等话题进行了深度对话。

在“业界之声”环节，中国中信集团有限公司副总经理朱皋鸣，用友网络科技股份有限公司董事长兼CEO王文京，360企业安全集团董事长齐向东，谷歌翻译研发科学家高勤，汇天网络科技有限公司董事长杨美玲，华为技术有限公司高级副总裁、华为消费者业务CEO余承东，IBM大中华区首席技术官、IBM中国研究院院长沈晓卫分别作主题演讲。

本届大会为期三天，将围绕物联网、农业互联网、互联网教育、互联网金融、电子竞技、信息消费、互联网法治、云计算等热点领域密集推出论坛22场。

中国互联网协会秘书长卢卫、找钢网高级副总裁郎永淳主持大会。

工业和信息化部部长苗圩作致辞

国家互联网信息办公室副主任杨小伟作讲话

中国互联网协会理事长邬贺铨致欢迎辞

尖峰对话：邬贺铨(左)、张维迎(右)

中国中信集团有限公司副总经理朱皋鸣作主题演讲

用友网络科技股份有限公司董事长兼CEO王文京作主题演讲

360企业安全集团董事长齐向东作主题演讲

谷歌翻译研发科学家高勤作主题演讲

汇天网络科技有限公司董事长杨美玲作主题演讲

华为技术有限公司高级副总裁、华为消费者业务CEO余承东作主题演讲

IBM大中华区首席技术官、IBM中国研究院院长沈晓卫作主题演讲

中国互联网协会秘书长卢卫主持大会

找钢网高级副总裁郎永淳主持大会

大会现场