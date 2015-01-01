百度云联合阳煤集团 “智”取煤炭行业升级

在刚刚举行的百度AI开发者大会上，百度集团总裁兼首席运营官陆奇表示，AI的未来是属于开发者，开发者是我们工业驱动力、主驱动力。今天，百度与阳泉煤业集团达成战略合作，将推动AI开发与传统煤炭工业深度结合，助力开发者在煤炭行业谱写智慧新篇章。

在刚刚举行的百度AI开发者大会上，百度集团总裁兼首席运营官陆奇表示，AI的未来是属于开发者，开发者是我们工业驱动力、主驱动力。今天，百度与阳泉煤业集团达成战略合作，将推动AI开发与传统煤炭工业深度结合，助力开发者在煤炭行业谱写智慧新篇章。

7月11日，百度与阳泉煤业集团达成战略合作并举行签约仪式。双方将充分利用百度领先的人工智能、大数据、云计算技术与阳煤集团的煤炭开采、煤化工生产、大宗物流管理能力，展开全方位合作，共同推进煤炭行业的智能化生产、管理及技术、商业生态的完善。山西省委书记骆惠宁、省长楼阳生、百度董事长兼CEO李彦宏出席签约仪式。百度副总裁、百度云总经理尹世明，阳煤集团董事长翟红签署协议。

(百度与阳煤集团在山西签署战略合作协议)

煤炭行业转型升级之路需要“智”取

在我国，煤炭行业是一个较为特殊的行业，不仅表现在它为我国经济社会发展提供了60%以上的基础和支柱性能源保障，同时它也是长期以来国家工业的支柱行业，煤炭行业的转型升级可以说对于我国整体的产业升级都具有重要作用。

当前，煤炭行业的各个环节与流程都面临严峻挑战。比如煤炭开采环节，目前还存在因规划不精准而导致的资源浪费和生态破坏，煤炭安全事故也是时有发生，亟需拥有一套更加完善的智能风险预警系统。在煤化工生产环节，需要升级生产与管理系统，以更好地实现工厂自动化、智能化和精细化管理。此外，在物流运输方面，如何通过现代信息技术提升运营效率和服务质量，也是煤炭行业面临的一道考验。

阳煤集团作为山西省五大煤炭集团之一，在引领山西这所煤炭大省的资源转型、产业升级发展方面具有重要使命和意义。而作为技术驱动型企业的百度，凭借17年的技术积累，近年来在ABC(AI、Big data、Cloud Computing)等领域快速发展，特别是以百度云为核心平台，已经开始与中国传统工业企业展开深度融合。

此次战略合作，针对目前煤炭行业转型所面临的挑战，百度与阳煤集团探索出一条“智”取的道路，即通过人工智能、云计算、物联网等智能科技手段加速山西省乃至全国煤炭行业的转型升级进程。

从开采、煤化工到物流，百度云全方位助力煤炭行业

百度与阳煤集团将从开采、煤化工以及物流全产业流程进行合作，为中国煤炭、煤化工、大物流转型提供了良好的示范与全面、系统、可靠的创新经验。

首先，阳煤结合百度ABC技术优势，推动煤炭工业科技创新，探索 “互联网+煤炭科学开采”模式，完成云计算与采矿业的跨界融合，有望从智能、安全、精准、无人化等方面有所突破，打造煤炭无人(少人)智能开采与灾害防控一体化的未来采矿新模式。

其次，在煤化工环节，百度与阳煤将联合国内顶尖的控制企业浙江中控与故障监控企业，综合应用百度云天工智能物联网等先进技术，共同设计建造中国最领先的智能化工厂。新建与改建并举，全面提高煤化工生产的安全性、环保性，达到提质降本、节能减排的目标，推动中国煤炭工业的重大转型，引领我国煤炭行业的跨越式发展。

在物流运输环节，百度云将与阳煤集团、天津港、北京铁路局共同打造覆盖公路、铁路和海运的公铁海物流云，建设山西“无水港”。百度云将通过包括大数据、物联网、人工智能等技术在内的云计算2.0手段，为阳煤集团构建“物流+互联网+大数据”相融合的一体化产业生态平台，为上中下游企业提供集中服务、智能化大数据分析决策支持;为线上线下物流运输、仓储配送、商品交易、金融服务、物流诚信等业务提供一站式、全方位服务。