7月25日 跟着软件巨头到成都走一走

7月25日，中国软件生态大会·成都站将在华地王朝大酒店召开，云集国内顶级软件企业、业内知名大咖，干货满满的分享、极具洞见的演讲，一切都会让你不虚此行。

7月25日，中国软件生态大会·成都站将在成都安悦原舍主题酒店 召开，云集国内顶级软件企业、业内知名大咖，干货满满的分享、极具洞见的演讲，一切都会让你不虚此行。

提起成都

你也许会想到火锅

会想到都江堰

会想到玉林路尽头的小酒馆......

然而

你肯定不会想到

7月25日，中国软件生态大会·成都站。

也许此时你仍有些迷惑：这个软件生态大会是什么?参加我能收获什么?

我来细细讲说：

先说

中国软件生态大会是什么?

中国软件生态大会是中国企业服务领域规模最大的年度盛会。从2008年第一届开始，目前已是第10届。本届软件生态大会吸引了20+企业服务生态主、500+企业服务产品提供商、2000+全国各地渠道商代理商参会。

全国十四站巡展：

武汉(3.29)、北京站(4.26)、太原(5.11)、郑州(5.18)、济南(5.25)、杭州(6.27)、南京(6.28)、上海(6.29)、昆明(7.13)、成都(7.25)、西安(7.27)、兰州(8.3)、广州(8.29)、深圳(8.31)

目前，大会已经巡展了全国五个重要城市：武汉、北京、太原、郑州、济南、杭州、南京、上海，场场爆满，反响热烈。其中，4月26日北京站，有超50位各领域顶级企业大咖，为来自全国各地1100多名ISV、SI、软件渠道商及服务商带来了一场赋能云生态的思想盛宴。

再说

中国软件生态大会能带来什么?

【顶级机构联合举办】

指导单位：中国软件行业协会

主办单位：中国软件网

联合主办：四川省软件行业协会

协办单位：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会、中关村软件园孵化器、海比研究

【300人IT社群】：

参会将认识成都附近300位业内人士，我们也会建立一个现场群，会迅速扩大你的职业圈。

【数十家名企参会】：

【重要参会嘉宾】：

【议程干货满满】

当然还有一折起的产品折扣，软件企业用最大诚意与渠道伙伴合作对接。

最后

【温馨提示】

会议时间：7月25日 13:00-17:00

会议地点：成都安悦原舍主题酒店6层 翰墨厅 顺城大街301号冠城广场对面

乘车路线：地铁4号线 骡马市站F口出，向东步行350米;公交站台，骡马市站，可选择乘坐48路;52路;55路;56a路;56路;98路;341路;夜间专线298路。

会议咨询：李军伟 134-2622-1095 微信/QQ：66592673

参会报名连接：http://www.huodongxing.com/event/5393225132000