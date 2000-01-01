中国软件生态大会携众IT巨头7月27日围困西安

7月27日，中国软件生态大会·西安站将在陕西文苑大酒店召开，云集国内顶级软件企业、业内知名大咖，干货满满的分享、极具洞见的演讲，一切都会让你不虚此行。

7月27日，中国软件生态大会·西安站将在陕西文苑大酒店召开，云集国内顶级软件企业、业内知名大咖，干货满满的分享、极具洞见的演讲，一切都会让你不虚此行。

提起西安

你也许想到秦始皇

会想到肉夹馍

会想到阿旁宫、秦陵兵马俑、大雁塔、小雁塔......

然而

你肯定不会想到

7月27日，中国软件生态大会·西安站。

也许此时你仍有些迷惑：这个软件生态大会是什么?参加我能收获什么?

我来细细讲说：

先说

中国软件生态大会是什么?

2017中国软件生态大会·全国巡展

中国软件生态大会是中国企业服务领域规模最大的年度盛会。从2008年第一届开始，目前已是第10届。本届软件生态大会吸引了20+企业服务生态主、500+企业服务产品提供商、2000+全国各地渠道商代理商参会。

全国十四站巡展：

武汉(3.29)、北京站(4.26)、太原(5.11)、郑州(5.18)、济南(5.25)、杭州(6.27)、南京(6.28)、上海(6.29)、昆明(7.13)、成都(7.25)、西安(7.27)、兰州(8.3)、广州(8.29)、深圳(8.31)

目前，大会已经巡展了全国五个重要城市：武汉、北京、太原、郑州、济南、杭州、南京、上海，场场爆满，反响热烈。其中，4月26日北京站，有超50位各领域顶级企业大咖，为来自全国各地1100多名ISV、SI、软件渠道商及服务商带来了一场赋能云生态的思想盛宴。

再说

中国软件生态大会能带来什么?

【顶级机构联合举办】

指导单位：中国软件行业协会

主办单位：中国软件网

联合主办：陕西省软件行业协会

协办单位：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会、中关村软件园孵化器、海比研究

【300人IT社群】：

参会将认识西安附近300位业内人士，我们也会建立一个现场群，会迅速扩大你的职业圈。

【数十家名企参会】：

【议程干货满满】

当然还有一折起的产品折扣，软件企业用最大诚意与渠道伙伴合作对接。

最后

【温馨提示】

会议时间：7月27日 13:00-17:00

会议地点：酒店名称：陕西文苑大酒店 5层多功能厅(鼓楼向东30米)【备注：开车请走北大街西华门，请导航社会路8号或文苑大酒店宴会厅。】

会议咨询：李军伟 134-2622-1095 微信/QQ：66592673

参会报名连接：http://www.huodongxing.com/myevent/edit?id=8394933582400