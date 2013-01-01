互联网金融“带伤”前行 云计算或成破局重点

当前，互联网金融已经不再是概念，不再是遥不可及，而正在悄然改变着每个人的生活方式，互联网金融正在通过一台台终端设备为使用者提供了各种便利，最切实的感受是钱包越来越来薄，一台手机便可以解决生活场景中的支付问题。

当前，互联网金融已经不再是概念，不再是遥不可及，而正在悄然改变着每个人的生活方式，互联网金融正在通过一台台终端设备为使用者提供了各种便利，最切实的感受是钱包越来越来薄，一台手机便可以解决生活场景中的支付问题。

而伴随着互联网金融业态的发展，不断对传统金融机构带来了强烈冲击。银行、保险、基金、证券等传统金融机构纷纷“触网”，部分业务逐渐上云，金融的互联网趋势越加明显。

需求推动创新云和大数据促进互联网金融快速发展

互联网金融概念在2012年被提出，可当时并没有引起业界广泛关注。2013年，随着余额宝的出现，敲开了互联网金融热潮并持续攀升。传统的金融企业由最初的“畏惧”转向主动“拥抱”，加上云计算和大数据带来全新的契机。互联网金融借助云计算、大数据和移动支付等新技术与互联网行业进行跨界融合和服务创新。

云计算、大数据技术的应用大大降低了金融业信息采集、处理、存储成本。平台与移动智能终端将各主体连接一起，提高银行的交易效率。在传统的金融市场上，运营成本、融资费用、信息不对称风险、时间消耗等众多成本的存在使得各个主体对金融模式创新的渴求更为强烈，由于强烈需求的拉动，逐渐改变着金融主体的消费习惯，成为了互联网金融产生的强大推动力。

由此可看，互联网颠覆了传统的商业模式，创造了庞大的的商业机遇。互联网与金融进行跨界融合，突破原有的传统模式。

互联网金融风险依旧突出问题亟待解决

2015年，各类信贷模式在互联网金融领域快速扩张，但是随着资产规模的扩大和行业竞争的加剧，各类问题逐渐显现。如中国征信体系的缺失，因为缺乏诚信教育，导致欺诈手段层出不穷，大数据风控中数据的缺失和混乱等问题成为金融行业痛点。从我国商业银行目前的经营与发展来看，存在的风险主要表现在以下几个方面：信用风险、流动性风险、财务风险、市场风险等。

日前，中国银监会发布了《关于银行业风险防控工作的指导意见》，明确当下银行业风险防控的重点领域，将网络借贷平台、校园网贷、“现金贷”业务作为下一步工作的三大着力点。中国消费金融市场正呈现爆发式增长的态势，消费信贷规模增长，潜在坏账问题不容忽视。

如何将风险控制在一个较低的水平已经成为我国商业银行发展壮大的迫切要求。现代商业银行发展的实践证明，风险控制和商业银行自身发展密不可分。为了更好地推进互联网金融行业的技术交流，完善互联网金融的行业规范。

2017年7月20日，由中国信息通信研究院指导，云计算发展与政策论坛、数据中心联盟，云计算开源产业联盟主办，云计算发展与政策论坛用户委员会承办，网贷之家、CloudBest、中国IDC圈协办的"2017中国云计算行业峰会-金融云"将针对上述相关问题，来自银行、证券、保险、云服务商等专家将亲临现场，共同探讨在云计算、大数据时代，互联网金融的发展模式和未来趋势。

C9峰会专题链接：http://www.idcquan.com/Special/C9/index.html