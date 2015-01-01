2017WRO世界青少年机器人大赛贝尔专项赛火热开赛

京东宣布5年内将逐步实现无人配送，亚马逊已经拿到了巨型浮空仓库的专利，在智能物流领域，科技发展的速度远远超出我们的想象，快递员正在不可避免地慢慢消失。只从物流行业，我们也依稀可以窥见智能时代的崛起已是必然。

京东宣布5年内将逐步实现无人配送，亚马逊已经拿到了巨型浮空仓库的专利，在智能物流领域，科技发展的速度远远超出我们的想象，快递员正在不可避免地慢慢消失。只从物流行业，我们也依稀可以窥见智能时代的崛起已是必然。

我们不禁担心未来，担心终有一天，就像智能物流取代快递小哥一样，人类也会被人工智能所取代。但是在2017WRO世界青少年机器人奥林匹克竞赛贝尔专项赛的比赛现场，看着来自全国各地的小选手在赛场上比想法拼创意，与智能机器人和谐共舞，尽情挥洒想象力与创造力时，我想未来终究会是这些孩子们的，优秀如他们，人工智能只会更加方便他们的生活。

WRO世界机器人大赛是一场专属于青少年的竞赛，旨在组织世界各地少年以友好的方式参与机器人竞赛，培养机器人爱好者思考和解决问题的技巧，是每年一度的世界青少年科技文化交流盛会。为了推动机器人教育的发展，贝尔科教集团获得WRO中国区组委会授权赛贝尔专项赛资格，7月11日-13日，2017WRO世界青少年机器人奥林匹克竞赛贝尔专项赛在西安欧亚学院体育馆举办，为了保证比赛的丰富性和趣味性，老师们设置了常规赛、创意赛、EV3足球、wedo点球、太空挑战赛等多项比赛项目。

WRO中国区组委会郑少涛先生、WRO西安区组委会李艳女士、贝尔科教集团西北大区总经理张迪女士、WRO总裁判长秦明东先生、学生代表王子文等领导出席2017WRO世界青少年机器人奥林匹克竞赛开幕活动现场。同时，今日头条、搜狐、一点资讯、西安电视台 西安广播电台 西安教育电视台等主流新闻媒体也悉数到场观摩、见证。

比赛吸引了来自北京、天津、石家庄、苏州、厦门、山东、成都、郑州、安徽、济南、甘肃、呼和浩特、新疆、海南、福州、浙江等全国各地的小选手参赛。比赛现场，参赛者们同场竞技，各种天马行空的想法在赛场上碰撞出奇妙的火花;比赛之余，小伙伴们互相交流切磋，找到了志趣相投的朋友，也学到了更多的专业知识。

此次大赛以趣味性的比赛形式，在充分发挥孩子们天生的创造力和想象力的同时，培养孩子的团队精神，表达能力，应变能力，分析、解决问题的能力，社交能力等。如果说WRO为国际青少年机器人爱好者提供了一个共同成长的学习交流平台，那么贝尔机器人则为孩子们打造了一个让他们在游戏中学习的专业机器人学院，帮助他们从容应对来自未来、来自人工智能的挑战。

贝尔，培养人工智能时代原住民!

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