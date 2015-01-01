聚焦安防应用 7·20与你相约成都

聚焦安防前沿、服务行业应用，由四川信息系统集成行业协会、四川省社会公共安全行业协会、成都安防行业协会指导，华强集团、华强安防举办的2017新技术、新产品研讨会暨项目对接交流会将于2017年7月20日在成都天邑大酒店隆重举行。

聚焦安防前沿、服务行业应用，由四川信息系统集成行业协会、四川省社会公共安全行业协会、成都安防行业协会指导，华强集团、华强安防举办的2017新技术、新产品研讨会暨项目对接交流会将于2017年7月20日在成都天邑大酒店隆重举行。

哪些大咖驾到?

本次2017新技术新产品研讨会暨项目对接交流会上华强安防将邀请安防行业内知名企业深圳市帝艾帝电子有限公司、深圳市汇海威视电子有限公司、深圳达实信息技术有限公司、深圳市巨联光电技术有限公司、慧锐通智能科技股份有限公司、成都臻识科技发展有限公司，以及四川信息系统集成行业协会、四川省社会公共安全行业协会、成都安防行业协会、工程商集成商经销商、共200余人参加本次会议。

郑州站现场

南宁站现场

为什么偏偏是成都?

随着平安城市建设、智慧城市建设、智能交通建设的不断推进，位于中国西南腹地飞跃发展中的“天府之国”——四川成都，安防市场进一步得到开掘发展。坚持可持续发展战略，抓住“一带一路”、深入西部大开发战略、国际和东部沿海地区制造业调整转移的历史机遇，政策环境的优化与产业结构的升级带动将使西南市场商机无限。

为促进成都本土工程商和集成商更加全面深入了解安防行业最新技术和产品信息，华强安防携手众多知名安防企业，共同促成本次新技术新产品研讨会暨项目对接交流会，本次研讨会将会以智慧安防为主题，与会专家共同探讨人工智能兴起后安防行业的现在与未来，并将梳理人工智能、云计算和大数据的发展历程。

现场精彩抢先看

研讨会上，安防生产企业将会将会全面展涵盖智能家居和视频联网报警、光电技术、物联网安全管控指挥平台、全景监控、大数据、云计算、定制化行业应用解决方案的发展之路等等安防新技术。上述企业还将用生动的图片和数据，给安防工程商、集成商进行对比展示安防行业技术的新发展。

研讨会后还将举行小型精英座谈会，针对工程商急需解决的问题进行上下游面对面沟通。如果安防企业和工程商遇到资金账期问题，华强安防旗下安采网将提供强大的资金支持。

华强安防顺势而为，适应互联网+的新形势，以线上、线下相结合的方式，通过互联网平台和技术研讨会的形式，真正做到了互联网+安防，解决安防行业信息不对称导致的技术和产品盲区，为安防生产商和工程商、集成商的信息交流提供了一个良好的平台。即将举办的研讨会将真正立足于行业前沿、聚焦于产品应用。

2017新技术新产品研讨会暨项目对接交流会上，安防技术大咖将会为大家分享一场安防新技术、新产品的视听盛宴。

届时，我们会在花椒平台：华强智慧宝宝 进行同步直播。关注华强安防网微信号：hqps520，精彩不停。

活动详情请点击：http://zhuanti.c-ps.net/2017720cdyth/

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