《金融业模块化机房技术白皮书》将在C9峰会首发

数据中心模块化凭借高可靠、高节能和快速部署的优势成为数据中心未来发展的主流。相关数据显示，到2020年，国内模块化数据中心市场规模预计将达到50亿元人民币。

数据中心模块化凭借高可靠、高节能和快速部署的优势成为数据中心未来发展的主流。相关数据显示，到2020年，国内模块化数据中心市场规模预计将达到50亿元人民币。

近几年，随着模块化技术的完善和相关标准的落地，以及商业化程度加深，越来越多行业开始关注或尝试模块化技术升级原有的IT基础设施。

金融行业由于其需求的特殊性，以及对数据中心的高可靠、高持续性近乎苛刻的要求，一直被视为数据中心“最顶端”的客户。但是随着模块化技术的成熟，以及在高可靠、高持续性方面的优异表现，已经有越来越多的金融机构开始关注并尝试这一技术。

2017年7月20日，由中国光大银行、华为技术有限公司领衔主编，中国人民银行清算总中心、中国工商银行、中国银行、中信银行、北京农商银行、光大证券股份有限公司、光大永明人寿保险有限公司、艾默生网络能源有限公司、施耐德电气有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、珠海派诺科技股份有限公司、浪潮集团有限公司等共同参编的《金融业模块化机房技术白皮书》(以下简称“白皮书”)将在“2017中国行业云计算峰会-金融云(C9峰会)”上举行首发仪式。

《白皮书》根据金融机构对机房应用规模和可靠性要求，总结归纳出适用于金融行业的三类模块化机房模型。并进一步针对三类模块化机房的适用场景、设备布局、供配电系统、空气调节系统、机柜及封闭通道系统、智能管理系统、消防系统等方面进行了详细的技术说明。

(模块化机房三类模型说明)

此外，《白皮书》系统的对银行、保险、证券/基金等金融行业的机房现状进行分类分析，提出模块化技术在金融行业机房建设中的应用前景。

(模块化机房系统构成)

《白皮书》发布仪式将在2017年7月20日下午 C9峰会-“云上·金融科技专场”隆重举行，作为该专场第一环节的重头戏，发布环节结束后，专家组将为热心读者现场签售。

(《金融业模块化机房技术白皮书》首发仪式议程)

以下为15家编写单位及主要起草人、主要审核人名单：

主编单位：

中国光大银行

华为技术有限公司

参编单位：

中国人民银行清算总中心

中国工商银行

中国银行

中信银行

北京农商银行

光大证券股份有限公司

光大永明人寿保险有限公司

艾默生网络能源有限公司

施耐德电气有限公司

深圳市腾讯计算机系统有限公司

珠海派诺科技股份有限公司

浪潮集团有限公司

主要起草人：

丁永建 史晨阳 史黎 牟健君 曲文博 赵欣 杜林海 陈冼 陈博 袁克明李源 郑晓光 徐雷鸣 吴新颖 张鹏南 陆修然路金金 张骏 曹其可 杨曦 李猛 徐义 徐志炜 张海涛 赵江

主要审核人：

杨志国 李崇辉 尼米智 何宝宏 李桃桂 张广河 张兴

对(《金融业模块化机房技术白皮书》感兴趣的读者，可扫描下方二维码进行报名：