芯飞跃| 信维股份同步英特尔发布Purley平台下一代服务器

英特尔公司近日在北京召开主题为“芯飞跃 创未来”的新品发布会，宣布推出英特尔®至强®可扩展处理器，以更为卓越的性能全面超越上一代至强处理器家族。

英特尔公司近日在北京召开主题为“芯飞跃 创未来”的新品发布会，宣布推出英特尔®至强®可扩展处理器，以更为卓越的性能全面超越上一代至强处理器家族。向下一代云基础设施提供坚实基础，并赋能数据分析、人工智能、高性能计算、网络转型等各类应用，以加速企业数据中心现代化及业务转型的实现。

Intel全新Xeon系列Purley处理器，不再使用之前的命名规则，没有了E5和E7针对单路、双路、四路和八路的对应分类;Purley这一代处理器分为了四大级别，分别分为铜(3000系列)、银(4000系列)、金(5000和6000系列)和铂金(8000系列)级别，其中最大的特点是，可以跨级别使用，不会像之前那样E5双路平台无法使用E7的处理器，可以说，Purley这一代平台，只要解决散热问题，可以兼容全系列所有型号的处理器，包括性能等同于E7最高端的处理器。

全新的英特尔® 至强® 可扩展处理器在处理器架构与平台升级方面实现了一次重大飞跃，为下一代云基础设施提供了基础，并为包含数据分析、人工智能、自动驾驶、高性能计算和网络转型在内的各类应用赋能。它为计算、网络和存储工作负载整合独特功能，与上一代系统相比，可将虚拟化工作负载的可扩展性提高达3.9 倍，从而使最终用户能够在每个系统上运行越来越多不同类型的工作负载。

作为英特尔在中国的战略合作伙伴之一，信维股份紧随Intel步伐，同步推出全面升级换代的Purley平台1U及2U服务器产品，针对高性能计算、企业级、云计算、存储及网络工作负载作出针对性优化。

信维基于英特尔®至强®可扩展处理器的1U 10盘位服务器

信维基于英特尔®至强®可扩展处理器的2U 24盘位服务器

此次推出的新品包括信维1U10盘和2U24盘服务器，都是基于新一代英特尔®至强®可扩展处理器，1U10盘服务器支持多达10x2.5’’SAS/SATA/NVMe磁盘驱动器槽，满足各种客户的扩展需要。2U24盘服务器支持多达12x3.5’’或24x2.5’’SAS/SATA/NVMe磁盘驱动器槽，热插拔设计提供不间断的高可用性，不仅将满足服务器使用不断增长的需求、降低TCO，而且还将满足新兴CPU日益提升的功耗需求。采用全新的英特尔至强处理器可扩展家族，可以帮助用户应对较重的计算压力，解决当前日益动态化的计算环境中的存储、网络和安全性挑战，适用于人工智能、机器学习和大数据挖掘、成长型数据中心和云计算方案的应用。

信维第一时间采用最新的处理器技术，并将服务器全面升级到最新的处理器平台，以更快的速度、更高的效能为用户提供最新的应用体验。