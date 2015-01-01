小白”变“大虾”，容器竟能如此部署！

虽然今天容器技术的应用规模并不大，但却是整个云计算市场最受业界关注且成长速度最快的领域：越来越多的人相信，未来容器将成为广为部署的云工具之一。

容器市场异常火爆。

虽然今天容器技术的应用规模并不大，但却是整个云计算市场最受业界关注且成长速度最快的领域：越来越多的人相信，未来容器将成为广为部署的云工具之一。

和传统虚拟化技术相比，容器技术更为轻量、高效，同时对于CPU、内存和存储没有过高的要求，因此能够给用户带来更低的成本。相关机构预计，容器市场的规模将从2016年的7.62亿美元，增长至2020年的27亿美元，增速惊人。

就在越来越多的企业决定选择和拥抱容器的同时，一个现实问题却摆在眼前——很多企业的技术人员对于容器这一新兴技术并不了解，“小白”用户如何能够像技术“大虾”那样，选购适合自身需要的、优质、可信的容器解决方案?尤其是在目前容器市场尚处发展初期的情况下，产品水平层次不齐，这对于企业是否具有“慧眼”有超高的要求。

难道，不懂技术就无法选购适合的容器解决方案?

答案显然是否定的。

企业选购不“纠结”

国内首个容器解决方案评估启动

用户在选购容器解决方案上的痛苦和纠结，与多年前云计算市场发展初期极其相似。当时，云计算市场快速兴起，大量的企业用户在IT人员对云计算技术并不十分了解的情况下，迫于业务发展需要而不得不在最短的时间内快速部署云服务。如何让用户有能力作出靠谱的选择?针对这一整个行业面临的“痛点”，可信云推出了云服务解决方案评估，借助行业领先的技术平台，以第三方的中立身份，对国内云服务企业的相关产品进行了一系列的评估，以实际测评解决为企业的选型提供参考。可信云评估不仅得到了用户的高度认可，更受到了云服务商的青睐，今天的可信云已经成为业界衡量云服务产品的重要标准。

针对容器市场快速兴起的现状，可信云基于对用户需求的了解，以及强大的技术能力，在国内首推容器解决方案评估，旨在为国内企业选购容器解决方案提供切实、可信的参考，规范和推动容器云产业化发展。

可信云容器解决方案评估首次加入了自动化评测，最大限度减少了人为因素对评测结果的影响。与之前的可信云OpenStack解决方案评估不同的是，容器解决方案评估的测评环境不局限于本地物理环境，同时包括公有云测试环境，充分展示了容器解决方案的异构能力。

据悉，目前已有近10家企业参与了首轮评估，评估结果将在7月25日-26日召开的“2017可信云大会”上向业界披露。

读懂容器

业界首个容器解决方案标准即将发布

我们正在进入一个无话不谈容器的时代。

尽管市场上出现了各式各样的容器解决方案。然而，容器技术究竟能做什么?什么才能称得上是容器解决方案?企业借助容器技术究竟能够实现怎样的目标?这些疑问依然普遍存在。

化繁为简、少即是多!

为了让企业用户更清晰地了解容器技术和容器解决方案，快速、高效完成部署，可信云基于对容器市场的调研，从四大典型场景入手，撰写了业界首个容器解决方案标准，将在7月25日-26日召开的“2017年可信云大会”上正式发布。

容器解决方案标准从2016年11月开始立项，标准文稿对容器技术和容器解决方案进行了定义，梳理容器技术在企业应用的使用场景，按照规模和用户关注度，分为开发测试、CI/CD、自动化运维、微服务四大场景。评估标准从解决方案提供商企业资质、业务信息的规范和完备性，基础能力、场景技术指标、容器安全性等方面提出了具体要求。

事实上，早在2016年，可信云就对国内的容器市场进行了深入的调研分析，覆盖了金融、电力、制造等典型行业，以及中兴、烽火、华云数据、360、希云、博云、云英等代表企业。

2016年12月，可信云发布了国内首个容器技术产业发展白皮书，全面分析了容器技术的特点和优势，介绍容器技术主要的应用场景以及未来发展方向，在为业界进一步了解容器技术和用户相关决策提供详实的数据的同时，也为容器解决方案标准撰写以及容器解决方案评估奠定了坚实基础。