直击企业级SaaS选购痛点，可信云首推“客户成功”标准

随着SaaS云服务的大规模应用，SaaS的服务质量、可信度、数据安全等一系列考量因素，都成为企业在选购时面临的问题。

随着SaaS云服务的大规模应用，SaaS的服务质量、可信度、数据安全等一系列考量因素，都成为企业在选购时面临的问题。

近两年来，SaaS领域持续升温，融资规模、企业数量均大幅增长。根据Synergy Research Group的最新数据，2016年第四季度企业SaaS市场较2015年同期增长32%，达到130亿美元。 Synergy预计未来三年企业SaaS市场规模将翻一番。

随着SaaS云服务的大规模应用，那么问题来了，企业该如何在纷繁复杂的SaaS产品中选择适合自己的服务?用户最关心的是性能、服务、价格还是安全?不同行业的企业级SaaS市场又有哪些差别?

为了能够帮助不同行业不同类型的用户选购适合自身企业发展需求的企业级SaaS服务，可信云工作组成员通过对用户市场的深入调研以及与专家的多次探讨，推出了可信云企业级SaaS服务评估。同时，该评估还将进一步规范企业级SaaS服务市场，促进云计算产业良性发展。

过关斩将，企业级SaaS评估标准出炉

据中国信息通信研究院工程师闫丹介绍，可信云企业级SaaS服务按照全行业和垂直行业将SaaS服务细分为以下子类：

一是从全行业看，共分为九种服务：客户关系管理类(CRM)、人力资源管理类(HRM)、协同办公自动化类(OA)、企业资源计划类(ERP)、财务管理类、企业网盘类、企业通信服务类、安全类和APM类。

二是从垂直行业划分，可以大致划分为五大行业：政府、金融行业、医疗行业、制造行业、教育行业。

在未来，可信云企业级SaaS评估更将针对各个子类推出了具有针对性的评估标准，也是值得期待的哦!

在评估方法上，可信云通过企业和服务基本信息审查、运维管理审查、技术测试、专家评审这五大环节对于所有参评的企业级SaaS服务进行评估，在基础云服务能力、服务安全性、用户体验性等方面，可信云都设置了详细的评估指标。

例如服务安全性，对于企业用户来说，安全无疑是决定云服务选型的一大重要考量指标。可信云在企业级SaaS服务评估体系中，分别针对用户层安全、代码安全、数据安全和管理安全对企业级SaaS产品进行审查评估，将SaaS云服务的安全状况全面、有效地反映给用户。

据闫丹透露，截至2017年2月，已有世纪互联、浪潮、联想等22家云服务商通过了可信云企业级SaaS服务评估，而最新一批通过可信云企业级SaaS服务的名单将在可信云大会上揭晓!

再度升级，可信云首推“客户成功”服务标准体系

早在2014年，可信云评估体系就展开了在线应用服务的基础云服务能力评估，经过三年的发展，可信云企业级SaaS服务评估对标准再度升级，针对大型企业选购企业级SaaS中的困惑和痛点，评估增加了面向大型客户的三大指标。

第一，可定制化能力，即服务商能够在标准化的SaaS服务的基础上，按照大型客户需求提供个性化定制服务的能力。

第二，可集成能力，即企业级SaaS服务与其它系统或服务协作的能力，其关键在于解决系统服务之间在数据层的互连和互操作性，以及单点登录等问题。

第三，客户服务能力，即云服务商对大型客户精细化运营的能力，化被动的技术支持为主动的客户服务，以帮助其最大化实现企业级SaaS服务的价值。可信云将着力帮助云服务商建立客户成功体系。

此番可信云企业级SaaS服务评估建立“客户成功”标准体系，正是看到了这样一种趋势：能够愿意真正了解客户，努力让客户获得成功的企业，往往会成为行业内的佼佼者。这种超越了传统客户服务团队职责范围的主动服务能力，做为一种新型的服务标准被纳入可信云的评估体系，将促进整个SaaS服务行业向更高的标准去提升。

可信云作为云计算领域信任体系的唯一权威评估，已经覆盖云计算全产业评估，相信深入发展企业级SaaS评估，进一步完善相关评估标准，也将是可信云不断努力的工作方向。

可信云服务评估体系的不断完善，表明我国云计算产业的日渐成熟壮大，也意味着将有越来越多的云计算企业需要有这样的评估作为自己产品的背书，才能在持续高速发展的SaaS领域脱颖而出。

作者：科技云报道