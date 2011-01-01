2017全球SDNFV技术大会8月2日增加ONF技术研讨会

由天地互连-下一代互联网国家工程中心主办的“2017全球SDNFV技术大会” (2017.chinasdn.org)将于2017年8月2日-3日在北京国宾酒店火热开幕。

由天地互连-下一代互联网国家工程中心主办的“2017全球SDNFV技术大会” (2017.chinasdn.org)将于2017年8月2日-3日在北京国宾酒店火热开幕。2017年是全球SDNFV技术大会的第六年，作为中国最早的SDN/NFV权威活动之一，全球SDNFV技术大会与时俱进，深入SDN/NFV在广域网、数据中心、在移动网、城域网及园区网和物联网等方面的部署案例和技术痛点，为观众带来一场场技术与观点的盛宴。大会主办方与其合作伙伴开放网络基金会(ONF) 为推动SDN/NFV在中国的发展进程，深入探讨未来技术的趋势走向，决定将原有的一天大会日程(8月3日)再增加一天，即8月2日，新增为期一天的会前技术研讨会，展示前沿科技，对话业界精英，诚邀各位观众前来参加。

图：“2017全球SDNFV技术大会”日程框架

本次技术研讨会上，ONF将聚焦ONOS(Open Network Operating System)与CORD(Central Office Re-architected as a Datacenter)两大产业热门，分享它们的发展概况、最新应用和未来的发展潜力与价值。

自2011年以来，ONF已经成功的推动了网络设备和控制软件的分离以及大量开源平台的诞生。与ON.Lab的合并为ONF以及产业带来了全新的变化，新ONF整合和汇聚产业各个方面，提供一个完整的开源平台，加快推进SDN和NFV的发展。

今年四月，ONOS发布了新的版本Junco并进行了现场演示，该版本的ONOS操作系统已经在多个实验室和现场试验中运行。目前，技术团队正着手于下一阶段的工作并计划发布YANG 2.0. ONOS也正在提升SDN和NFV敏捷性以满足关键任务的能力，通过对“增量型SDN”和“革命型SDN”功能的支持，ONOS已经能够应用于更加广泛的部署场景。

作为ONF的重点推广项目，CORD则结合了SDN和NFV以及云的弹性，将数据中心的经济因素和云的敏捷引入数据中心。CORD开源社区是于2016年7月成立，其董事单位包括ON.Lab(开放网络实验室)、AT&T、中国联通、Verizon、Comcast、Google、SKT、NTT、Radisys、Nokia、Cisco、Intel、Ericsson、NEC等，全面涵盖了互联网企业、电信运营商、有线电视运营商和设备商等。CORD的愿景是为使用硬件、开源软件、虚拟化技术如SDN和NFV的规模化的数据中心服务。2016年12月，中国联通牵头成立了中国CORD产业联盟。

作为业内首屈一指的技术盛会，全球SDNFV技术大会经过六年的发展已逐渐成为国内外及产业界分享观点、探讨技术、交流合作的重要平台。8月2日-3日，大会现场将有来自全球的顶尖专家、学者、各大厂商及运营商的代表前来参会并发表演讲。其中，8月3日的主题演讲将就SDN/NFV的技术发展趋势、与运营商网络、企业网等主题展开讨论并发布SDN/NFV白皮书。此外，大会还在8月3日设置了2个Mini Summit，展示P4语言的现状和SDNFV Fest的活动详情。目前，大会正在火热报名中，报名时输入优惠码“BIIGROUP”即可享受限时免费，期待大家参与。