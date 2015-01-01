捷视飞通视频通讯系统实现烟草行业打假打私可视化指挥

为深入贯彻落实 《国务院关于新形势下加强打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的意见》，确保各项工作要求落到实处，5月8日，国家烟草专卖局印发通知，要求全行业进一步加强卷烟打假打私和市场监管工作。

为深入贯彻落实 《国务院关于新形势下加强打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的意见》，确保各项工作要求落到实处，5月8日，国家烟草专卖局印发通知，要求全行业进一步加强卷烟打假打私和市场监管工作。通知强调指出：各级烟草专卖局要加强协作，建立和完善跨部门跨区域打假打私联合工作机制。进一步健全和完善“政府领导、部门联合、多方参与、密切协作”的打假打私体系，密切沟通配合，完善工作机制;加强区域间执法协作，消除监管空白地带，对涉烟犯罪的生产、运输、中转、仓储、销售等各环节开展全链条打击，形成打击合力，增强打击效果。

但是，在实际工作中，烟草行业却存在着诸多的管理、监管障碍：

1、大量的外勤人员和专管车辆，外勤工作或移动执法过程中多点快速沟通以及配合后台指挥管控，完成既定任务操作难度大。

2、多方参与，系统分散，导致监管信息管理的复杂。

反观目前的烟草行业，通讯现状并不理想，具体表现在：

1、现场的通讯手段单一，没有办法实现多点高效快速协同。

2、人员和车辆位置信息反馈不及时，现场实时情况不清楚准确，造成统一指挥和管理时效性差，打假打私和市场监管工作的实时化、数据化和规范化就无法有效实现。

那么，在新的市场形势下，如何高效利用视频通讯的方式满足卷烟市场的监管和预警防范需求呢?

首先，通过执法现场的移动智能终端设备进行信息采集。

用于执法现场信息采集的前端设备主要配备给现场稽查人员使用。通过前端设备将地理位置信息、现场音视频信息的传回中心平台，给指挥中心提供展现依据，同时可与指挥中心进行双向语音、视频对讲，实现多方通话。移动智能指挥终端主要给稽查组长使用，可实现双向音视频、扩展APP应用等;移动执法终端使稽查组员实现单向上传视频，双向语音对讲。

其次，通过中间平台层的搭建，实现烟草行业多个信息系统的集成。

平台层主要提供各种应用的支撑，部署可视化指挥平台和GIS地图硬件服务器。其中可视化指挥平台主要负责音视频流和手持单兵GIS地理位置信息的汇集和处理;地理信息系统主要是将可视化平台、许可证信息、烟草销售等信息流进行集成，在界面上呈现。

最后，通过基于地图的“所见即所得”界面进行展现。

前端采集的音视频信息，通过3G/4G/WiFi进行数据传输，在展现层配合显示设备提供现场稽查视频、基于地图的“所见即所得”的界面的展现。

这样一来，通过整个系统的三层分配，可以实现烟草行业跨平台信息系统的集成，执法过程的可视化指挥调度和有效及时的视频会商沟通，从而充分的应对和解决了新形势下卷烟打假打私工作中出现的新情况和新问题，同步建立和完善了跨部门跨区域打假打私联合工作机制，提高了打假打私工作的科学化、法制化和常态化水平。

捷视飞通为河南省烟草公司(郑州)定制的市场监督办案系统，就是利用类似的三层架构原理，为河南省烟草公司郑州分公司建立了完善、易用的移动执法系统，很好的处理了对本省烟草市场的监管工作，目前效果显著。

在新的市场形势下，用视频通讯的手段建立和完善卷烟打假打私联合工作机制，辅助新一轮的全国卷烟市场的打假行动，既有理可循，又有成熟的案例典范可用，打假打私工作势必更科学，更高效。