2017中国物联网论坛召开 ABC赋能感知智能时代

7月13日，由百度云承办的中国互联网大会物联网论坛在国家会议中心正式举行，百度云与多家知名企业深度解读物联网的发展趋势，共同探讨AI时代下的物联网发展，成为本届中国互联网大会的主要亮点之一。

7月13日，由百度云承办的中国互联网大会物联网论坛在国家会议中心正式举行，百度云与多家知名企业深度解读物联网的发展趋势，共同探讨AI时代下的物联网发展，成为本届中国互联网大会的主要亮点之一。

中国互联网大会由中国互联网协会主办，是中国互联网业界极具知名度的行业会议，致力于打造产业界、学界相互交流的平台。此次物联网论坛邀请中国互联网协会副理事长高新民、百度云副总经理管瑞峰、百度Duer OS美研主任架构师钟镭、霍尼韦尔建筑智能系统部大中华市场总监胡宇、博泰集团创始人及董事长应宜伦、先河环保科技总裁助理杜新平、特斯联(北京)科技有限公司产品总监王琪等出席并演讲。

(百度云副总经理管瑞峰)

IoT数据驱动AI时代 ABC赋能感知智能时代

管瑞峰表示，产业发展由信息化、网络化时代过渡到以AI与物联网为核心的感知智能时代。产业对智能化的需求，依赖的正是大数据和人工智能技术。智能物联网通过网络赋予万物感知，最终在云端形成大量数据，并通过智能化落地应用，IoT数据成为驱动AI的新能源，我们正在进入IoT数据驱动的AI时代。

基于百度云ABC(AI、Big Data、Cloud Computing)三位一体发展战略和领先的云基础设施，百度云推出天工、天算、天智、天像智能平台。其中天工是聚焦产业物联网而设计的平台型产品，融合百度云ABC能力，帮助合作伙伴和客户跨越从感知到智能的鸿沟。

在智能楼宇方面，百度云天工平台通过基于在线设备和环境的智能优化，让百度科技园年节电100万度。如果推广到全国的建筑，一年可节省15%的能耗，约3750亿度电。

在电梯领域，2016年底百度云和康力电梯开始合作，经过数个月的攻关，康力将6000多台电梯接入了百度云天工平台，通过远程监控和预测性维保等智能化管理，康力电梯的整体运维成本下降30%。

此外，在物流、智能交通、车联网等领域，天工物联网平台可以和百度地图等自有应用做深度融合。

霍尼韦尔、博泰行业大咖探讨AI时代的物联网

百度云通过开放技术和资源赋能各行各业，实现数据融通，以人工智能带动产业升级。与会嘉宾也从各自领域的前沿发展分享了自己的思考。

在全球物联网发展的大趋势下，智能建筑的运营也面临多重挑战。霍尼韦尔建筑智能系统部大中华区总监胡宇谈到要解决运维成本、物业成本和高端租户需求等众多难题，需要搭建智能平台，打造智能运营。霍尼韦尔通过百度云物解析、物接入等优势技术构建生态系统，服务智能建筑，与业主、物业等多方携手互利共生。

博泰集团创始人及董事长应宜伦认为，人工智能时代是降维攻击的时代。自然语言理解最重要的是训练规模与海量数据，于汽车行业而言最宝贵的数据恰恰在百度。博泰通过与百度云基于车联网领域的深度整合，尝试建立14亿人的出行生活经验，这远比AlphaGo对人类社会有更大的意义。

先河环保科技股份有限公司总裁助理杜新平表示，通过结合百度云的ABC能力，能够打造融合环境监测、管理、治理体系的智慧环境综合解决方案。

特斯联(北京)科技有限公司产品总监王琪介绍了基于IoT多场景融合的智慧城市大脑，通过无处不在的智能化传感器组成的物联网，实现对物理城市的全面感知，随时获取信息并通过数据中心实现物联网的整合，真正实现智能化、自动化、精细化的“未来城市”。

人工智能、大数据与云计算正在推动万物智联，撬动物联网万亿级的大市场。以此次物联网大会为契机，期待行业之间更多的开放、合作，迎接智能感知时代的到来。