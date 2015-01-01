Airbnb与Concur加强合作，在Concur Travel中提供Airbnb列表

-双方扩大合作范围，为差旅管理公司提供更多内容

华盛顿州贝尔维尤2017年7月13日电 /美通社/ -- SAP（思爱普）旗下子公司、全球领先的差旅、费用和发票管理解决方案提供商 Concur® 今天宣布可在 Concur Travel 中查看和预订 Airbnb 列表。

嵌入式列表使旅行者能够直接在 Concur 在线预订工具的搜索结果页面上搜索 Airbnb 列表。更紧密的整合将为企业带来更大的灵活性，在现有差旅管理计划和政策框架内为商务旅客提供更多住宿选择，同时方便客户使用，旅行线路和电子收据会自动反馈给 Concur，从而简化费用报销。Concur 目前是唯一提供Airbnb列表的在线商务旅行预订工具。

Airbnb 使用率继续保持强劲的增长势头，2017年第二季度，通过 Airbnb 解决住宿问题的商务旅客数量同比增长33%。事实上，来自230多个国家和地区的超过250,000家公司的员工在工作中使用 Airbnb。Concur Travel 无缝连接用户，使企业能够控制开支，并遵守企业和监管要求。

Concur 首席产品官 Tim MacDonald 表示：“我们的客户希望在现有差旅计划的框架和控制范围内，能让他们的员工用 Airbnb 预订住宿。我们与 Airbnb 合作来满足他们的需求。通过刚开始的 TripLink 和现在的 Concur Travel 整合，我们为客户提供所需的控制和透明度，同时帮助差旅经理履行注意义务。”

Airbnb 全球商务旅行主管 David Holyoke 表示：“商务旅行和休闲旅行之间的界限越来越模糊，越来越多的人把商务旅行和周末休假结合在一起。旅行者在出差时常常想要出去感受一下所在城市的文化，而差旅经理需要了解员工的开支和去向，为公司政策和注意义务提供支持。我们很高兴扩大与 Concur 的合作，利用其行业领先的解决方案，让 Airbnb 商旅住宿的预订变得更方便。”

Airbnb 列表预计将在未来几个月内推出。详情请浏览 Airbnb 博客。