致诚阿福两周年：用科技与梦想探索未来风控之路

北京2017年7月13日电 /美通社/ -- “市场是竞争的，风控是合作的……”日前，北京宜信致诚信用管理有限公司（以下简称“致诚信用”）总经理赵卉在接受新华网采访时再次感慨。这个七月，正是致诚阿福迎来其践行“助力互金小贷行业提高风控水平、促进行业健康发展”这一使命的第三个年头。

回想过去两年，整个行业不断的变化、革新，并面临着此起彼伏的挑战，新金融环境下的风控并非易事，用赵卉自己的话来说，这两年算得上是一条不平凡的“探索之路”。

阿福，在风云变幻中不断探索前行

随着普惠金融驶入发展的快车道，如何促进行业健康有序发展成为了金融领域关注的焦点。两年来，政府出台了一系列互联网金融监管政策，积极探索并引导互金行业朝着合规的方向迈进；两年来，科技创新和更迭速度显著加快，各种新技术不断应用到金融服务中，改革与创新不断涌现；两年来，行业机构之间的关联性在不断加强，机构与机构之间也在不断探索新形势下的合作与共赢。然而，在这些改变背后，不变的是金融的本质，风险管理依然是金融的核心。

行业长期以来存在着多头负债、欺诈风险的痛点，严重危害着机构的发展。两年前，怀着筑造互联网金融行业健康生态系统的梦想与使命，致诚信用迈出探索行业风控的第一步，率先推出阿福平台，将宜信10年积累的1200万全量借贷数据，及经过反欺诈团队调查核实的逾40万风险名单，向行业机构免费提供对接查询，成为业内唯一的一个提供宜信全量借贷数据查询的平台。

然而行业数据孤岛严重，多头负债和欺诈风险愈演愈烈。未来十年网贷行业发展的关键是防控信用风险，有效规避信用崩盘的出现，行业需要更多机构的通力合作来打破信息壁垒。因此，2016年12月，致诚信用在其“探索之路”上又迈出关键一步 -- 推出阿福共享平台，并于业内率先提出“共享+”理念，诚邀行业诚信机构加入，共同打造一个风险管理及金融科技共享云平台，实现了从最初的单向共享到如今的多元共享。阿福共享平台坚持诚信共享、有效共享、免费共享，不以盈利为目的，以降低行业风险、提高行业风控水平为己任。

“在统一的社会性个人征信系统建立之前，持续向行业提供数据与金融科技共享服务是阿福平台义不容辞的使命。同时，致诚阿福也在持续进行孵化和创新，在之后的两年、五年甚至更远的未来，一如既往地向行业输出金融科技产品和服务，这是阿福更大的使命。”赵卉介绍道。

阿福运营数字揭露多头负债与欺诈的现实

自2015年上线以来，致诚阿福积极推动行业数据共享，在业内得到了广泛的认同与一致好评。截至目前，平台签约机构达到658家，其中包括了互联网金融、小贷、消费金融、银行等众多机构。

肩负着提升行业整体风控水平的使命，阿福平台积极投身于防范行业多头负债与欺诈风险当中，截至2017年6月，阿福平台总查询量达到了2614万，同比增长7.4倍。其中，借款记录总查得率为68%；风险名单查询总次数达1263万次，总查得率为10%。最值得关注的是，自阿福平台运营以来，为行业累计预警多头借贷总次数已达554万次，同比增长达18倍，这是有效防范多头负债最直观、最具价值的体现。其中，在2家及以上机构申请借款的总人数达191万人，在5家及以上机构申请借款的总人数达29.42万人，同一借款人最多向29家机构申请了借款。同时，阿福平台有效识别欺诈借款人近3万人，拦截欺诈申请达6万次，有效防范了欺诈风险的发生。

在预警多头负债的同时，阿福平台还通过第一手的运营数据，发现了多头借贷群体具有的显著特征：多头申请中超70%借款人的年龄集中在23岁至40岁，男性占比近8成；超过80%以上的借款人会在3个月内重复申请借款；同一借款人累计被查询次数最多达191次；多头申请人数逐年持续上升，同比增幅达3.4倍；多头申请被查询次数越多，借款人发生逾期风险越高。这些数据充分说明了行业多头负债现象已经十分严峻。

阿福平台好比行业“风险”与“风控”博弈最前沿的战场，必须全力以赴，因为这场战役关乎每个从业机构的发展、关乎整个行业的未来。

科技+梦想，探索智能风控之路

致诚信用不断立足数据和技术革新，致力于通过科技提升机构风险管理的效率和效果，让金融科技成为传统金融发展的动力。过去两年中，阿福平台在人工智能、大数据、云计算、知识图谱等科技领域积极探索，在基于具有金融DNA的数据基础上，辅以科技的创新性应用，努力探索风控新方法新技术。

作为国内互联网金融风控技术的引领者，阿福平台已经陆续上线了包括阿福基础查询、阿福共享查询、福网、福分、风险速查、授权数据报告和反欺诈决策引擎七大金融风控工具。其中，福分是国内首个可预测违约率，并可实时计算、秒级反馈的通用型信用评分，能够帮助合作机构提高信审效率。风险速查、授权数据报告、反欺诈决策引擎可以在获得授权的前提下，帮助机构在贷前审批环节，运用大数据、云计算、构建知识图谱等技术对借款人相关风险强变量数据进行整理、分析与提炼，可有效提升审核效率，为授信决策提供有力支持。

近期上线的福网是阿福平台推出的一款强金融属性的风险名单类验证产品，它是阿福共享平台“风险名单查询”的全面升级产品。将经过校验核实的宜信多条业务线的数据及其它数据进行对接，形成千万级的风险名单数据源并向行业提供免费查询。

在金融科技逐渐形成一种业态的今天，赵卉和致诚团队也对人工智能、大数据等科技应用有着新的规划与展望。

互联网金融智能风控可以动态规划风控流程，根据申请人的多维度信息对后续的风控流程做动态调整。机器学习等技术可以对非结构化数据做处理，对数据分类，或者形成评估模型；基于图计算的知识图谱技术可以对数据做结构化存储，支持推理和关系推测，这些在反欺诈和信审方面都可以发挥一定作用。而未来，“有自我推理和学习能力的强人工智能”将是发展的方向。大数据作为人工智能基础，由于覆盖率、匹配率等问题，虽然不能完全取代传统风控，但相对于金融强相关数据，它可以作为一种补充，应用在金融行业的信审风控环节，从数据维度和分析角度辅助提升传统风控的水平。

两周年，对于阿福既是一个“总结”，也是一个“起点”，阿福平台将继续以提升行业风控水平为使命，以科技创新为引擎，以 “匠人”精神持续探索，走出一条切实帮助行业健康发展、有助于普惠金融未来的风控之路。