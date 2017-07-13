在亚洲经济酒店行业成长迅速 红色星球酒店看重中国自由行游客

曼谷2017年7月13日电 /美通社/ -- 近日，携程旅游发布《2017暑期出境游排行榜》，今夏将有超过3000万中国游客出境游，创历史新高。泰国继2016年位居榜首后今年蝉联“人气王”，日本从去年的第三位升至第二位。

对于出境游游客而言，住宿问题是旅行要考虑的重要环节。在选好心仪的目的地后，安排好住宿将为旅行增色不少。随着暑期到来，分布于泰国、日本、菲律宾和印度尼西亚的红色星球酒店（Red Planet Hotels）正迎来一波中国游客高峰。

红色星球酒店成立于2010年，目前在泰国、日本、菲律宾和印度尼西亚拥有并经营26家便捷酒店。短短几年，红色星球酒店已是亚洲最大、成长最迅速的经济型酒店。成立以来，红色星球酒店接待中国游客的数量逐年增加，并且推出多种服务，抓住正在高速发展的中国出境游市场。



红色星球酒店定位于时尚的便捷酒店

为中国游客进行特别安排

在各类对中国出境游客的市场统计中，北京、上海、广州、深圳四大一线城市是最主要的游客来源地。同时，经济发达的沿海省份、区域中心省份、新一线城市所在省份也贡献了大规模的客群。来自四大一线城市和四川、云南、湖南、广西、浙江、江苏、重庆、福建等地的游客，也是红色星球酒店的重要顾客群体。

从预定到入住，再到支付，酒店均有针对中国游客的服务。红色星球酒店提供中文预定网站，并有中国员工为客人解答预定问题，同时接受银联、支付宝和微信支付。酒店发现，自由行游客最关注酒店位置、价格和卫生状况。因此，每一家红色星球酒店均坐落于城市中心地带，靠近公共交通设置；价格具有竞争力，并且有高速wifi覆盖；在精心维护运营下，酒店环境和设施干净卫生。在曼谷红色星球、芭提雅红色星球、东京浅草红色星球这三家最受中国游客喜爱的红色星球酒店，还配备有可以说中文的工作人员为客人服务。

在携程旅游的排行榜中，曼谷和普吉岛是泰国最热门的旅行目的地，东京、大阪等城市是中国游客畅玩日本的首选。红色星球酒店在泰国和日本都深受中国游客欢迎，开店地点也涵盖了其中几个重要的目的地。在泰国，曼谷开有两家红色星球酒店，合艾、芭堤雅和普吉岛各有一家；在日本，两家红色星球酒店分别位于东京和冲绳。



红色星球酒店位于所在城市的中心位置

受千禧一代欢迎的入住体验

红色星球酒店定位为时尚的便捷酒店，主要面向千禧一代。千禧一代的成长伴随互联网和计算机的高速发展，他们热衷于接受和使用技术来让生活变得更加便利和丰富多彩。红色星球酒店认真响应每位入住客人的需求，尤其是通过以客户为中心的技术平台来提高入住体验。酒店CEO Tim Hansing表示：“我们超过70%的客人都在30岁以下，他们希望有不同寻常的住宿体验，区别于普通酒店的沉闷和无聊。我们的品牌体验一半来自线上，酒店APP上的创新‘入住模式’特别受欢迎。”

红色星球酒店强大的可扩展的技术平台，为客人提供预订服务和当地景点指南，APP和In-Stay模式可以帮助客户更方便地预订房间，并与酒店工作人员沟通。如果客人从酒店官网或APP直接预订，每次均可享受9折优惠，并在生日月享受75折优惠。



红色星球酒店希望客人感觉入住这里是非常明智的决定

截止到目前，红色星球酒店已获得TripAdvisor、Booking.com、Agoda授予的多个奖项，比如在TripAdvisor的“2017卓越奖”评选中，共有泰国、日本、印度尼西亚和菲律宾的11家红色星球酒店上榜。

Tim Hansing表示，红色星球酒店为泰国、菲律宾、印度尼西亚和日本的便捷酒店行业发展出“同类最佳”酒店产品，并计划把经营范围扩展到亚洲其他国家。