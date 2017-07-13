科技让金融更美好 指旺“观点”亮相2017中国互联网大会

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来源：美通社 2017年7月13日
关键字：美通社
北京2017年7月13日电 /美通社/ -- 近日，为期三天的2017中国互联网大会在国家会议中心隆重召开。宜信财富旗下的指旺财富作为科技金融领域的杰出代表参加了大会。指旺财富总经理蒋炜航博士在大会上以“在线财富管理的机遇”为主题，发表精彩演讲。
本届中国互联网大会金融板块的主题为“智慧金融，从你的全世界路过”，蒋炜航博士和众多科技金融领域的企业家一起，深度解读智慧金融的发展趋势、科技金融的新业态。蒋博士认为，金融从业者应该怀有使命感和对金融的敬畏之心，以金融逻辑决定走向，也应该引导用户，帮助他们树立正确的投资观念，而不是盲目迎合非理性的需求。中国在线财富管理市场正在经历“从固定收益到权益类，从短期投机到长期投资”的深刻变化，而指旺财富已经做好了准备。指旺财富将基于金融逻辑，以科技驱动，拥抱未来。
指旺财富是由宜信打造，宜信财富旗下的综合金融信息服务平台，依托于宜信十一余年的金融经验和大数据创新中心的技术能力，指旺财富在移动端不断完善基于用户特征的个性化服务，至今已成功帮助700多万用户实现了财富的保值升值。在未来，指旺希望在为用户贡献收益的同时，向用户传递一种创新性的财富管理和服务理念，为更多高成长性用户量身打造一个智能化、科学化的财富管理平台，从而在财富认知、财富规划、投资决策、交易达成等方面为用户提供服务，帮助用户科学地管理财富。
科技让金融更美好，指旺财富作为宜信财富大家庭中的一员，在宜信财富强大的金融团队支持下，坚持金融创新，让宜信先进的金融理念在移动互联网落地，让越来越多的高成长性人群也能享受优质的财富管理服务。
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