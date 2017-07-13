科技让金融更美好 指旺“观点”亮相2017中国互联网大会

北京2017年7月13日电 /美通社/ -- 近日，为期三天的2017中国互联网大会在国家会议中心隆重召开。宜信财富旗下的指旺财富作为科技金融领域的杰出代表参加了大会。指旺财富总经理蒋炜航博士在大会上以“在线财富管理的机遇”为主题，发表精彩演讲。



蒋炜航博士在2017中国互联网大会上做主题演讲

本届中国互联网大会金融板块的主题为“智慧金融，从你的全世界路过”，蒋炜航博士和众多科技金融领域的企业家一起，深度解读智慧金融的发展趋势、科技金融的新业态。蒋博士认为，金融从业者应该怀有使命感和对金融的敬畏之心，以金融逻辑决定走向，也应该引导用户，帮助他们树立正确的投资观念，而不是盲目迎合非理性的需求。中国在线财富管理市场正在经历“从固定收益到权益类，从短期投机到长期投资”的深刻变化，而指旺财富已经做好了准备。指旺财富将基于金融逻辑，以科技驱动，拥抱未来。



蒋炜航博士向中国互联网协会常务副理事长高新民先生讲解指旺业务情况

指旺财富是由宜信打造，宜信财富旗下的综合金融信息服务平台，依托于宜信十一余年的金融经验和大数据创新中心的技术能力，指旺财富在移动端不断完善基于用户特征的个性化服务，至今已成功帮助700多万用户实现了财富的保值升值。在未来，指旺希望在为用户贡献收益的同时，向用户传递一种创新性的财富管理和服务理念，为更多高成长性用户量身打造一个智能化、科学化的财富管理平台，从而在财富认知、财富规划、投资决策、交易达成等方面为用户提供服务，帮助用户科学地管理财富。

科技让金融更美好，指旺财富作为宜信财富大家庭中的一员，在宜信财富强大的金融团队支持下，坚持金融创新，让宜信先进的金融理念在移动互联网落地，让越来越多的高成长性人群也能享受优质的财富管理服务。