LP进化论 -- 宜信财富私募股权投资母基金的持续创新之道

北京2017年7月13日电 /美通社/ -- 2017年7月12日-13日，由清科集团、投资界联合主办的“第十一届中国基金合伙人峰会”在北京举行。作为行业顶尖的LP与GP交流盛会，众多优秀FOFs、政府引导基金、上市公司、险资、私人银行、财富管理机构、富有家族及个人、VC/PE机构出席，深度探寻国内外LP市场发展趋势，分享最新的资产配置策略。宜信财富私募股权投资母基金合伙人陈闽在会上作了“美元LP投资新策略”的主题演讲，同时，宜信财富私募股权投资母基金管理合伙人廖俊霞作为专场嘉宾探讨了“母基金的春天”的热点话题。



宜信财富私募股权投资母基金合伙人陈闽出席“第十一届中国基金合伙人峰会”活动，并作“美元LP投资新策略”的主题演讲



宜信财富私募股权投资母基金管理合伙人廖俊霞（左一）出席“第十一届中国基金合伙人峰会”活动，作为专场嘉宾探讨了“母基金的春天”的热点话题

进化关键词：全球化

美元作为世界货币是资产配置全球化中不可或缺的部分，宜信财富遵循科学的全球资产配置理念，致力于为国内的大众富裕阶层及高净值人士提供跨地域国别、行业、投资阶段，多策略的优质股权投资机会。以宜信财富旗舰母基金系列 -- 私募股权美元母基金为例，它涵盖一级市场、二手份额、实物资产、信贷基金等投资策略；投资行业覆盖TMT、医疗健康和生命科学、消费升级、金融服务以及其他高成长行业；投资地域聚焦北美、欧洲、亚洲，真正实现全球资产配置；在投资阶段方面，覆盖早期、成长期、Pre-IPO、并购基金等，甄选包括Blackstone、The Carlyle Group、Draper Associates、Pitango、Coatue、HarbourVest、Summit Partners、Wellington Management、Credit Suisse等在内的一系列全球知名基金，为投资者搭建真正全球化、高质量、风险分散的资产配置组合。

进化关键词：二手份额策略

二手份额是一项格外考验母基金能力的策略：第一、要有强大的行业资源优势和底层资产筛选能力；第二、要有精准的估值定价能力；第三、要有完美的产品结构设计与资产组合搭建能力；第四、要有专业的实务操作能力。专业的市场化母基金恰恰是这一策略最合适的机构投资人。

作为具有增强母基金防御性能的策略，二手份额策略它具有“底层资产透明度高、本金回收速度快、收益稳定出色”的特点。但由于私募股权二手份额没有公开市场，且参与者均是市面上少数实力强劲的机构投资人，对于普通个人合格投资者而言，几乎没有任何参与其中的可能。

宜信财富全球私募股权二手份额母基金主要投资于二手份额基金，并选择性的进行一级市场和跟投项目的投资；在投资阶段上，涵盖并购、成长等阶段；投资地域以北美为主、选择性地投资欧洲和亚洲市场。宜信财富全球私募股权二手份额母基金拥有极强的资源优势和精准的估值定价能力，优选包括Blackstone、The Carlyle Group、Ardian等在内的国际顶级合伙伙伴，构建高质量的、风险分散的投资组合。

进化关键词：先发优势转向市场优势

近期，全球权威的私募股权投资媒体《国际私募股权(Private Equity International，简称PEI)》杂志在报道中，将宜信财富私募股权投资母基金列为北京四家最大的、投资者不可错过的专业LP机构之一，其他三家分别是中投公司、中国人寿、国家社保基金等主权及社保类基金。此外《PEI》还报道了“宜信财富私募股权二手份额母基金携手KKR、黑石进行合作”的消息，认为这是与“中国监管层叫停私募股权投资机构挂牌新三板”、“万达集团旗下AMC收购欧洲最大院线公司Odeon”并列的今年中国私募股权市场最大的新闻之一。

《PEI》杂志是一家关注私募股权投资行业中投资者(LP)与投资机构(GP)关系的国际权威私募股权投资行业媒体。其推出的《PEI 300》榜单，是全球最大的私募股权投资机构的权威榜单，旨在追踪全球私募股权行业发展轨迹，被认为是全球业界最为知名的榜单之一。

宜信财富私募股权投资母基金自2013年成立以来，始终坚持宜信财富倡导的科学资产配置理念，在私募股权领域深耕细作，在近4年的时间里，凭借严谨的尽调筛选与风控体系以及专业的投资管理能力获得市场广泛认可。同时，宜信财富私募股权投资母基金积极响应国家“双创”战略，与众多国内外领先的基金管理人保持紧密沟通，间接投资了超过1000家高成长中小企业，投资领域覆盖TMT、医疗健康、消费升级、高端制造、文化娱乐等在内的多个快速增长行业，现已成为国内市场化运营的规模最大的私募股权投资母基金之一。

作为国内市场化母基金的先行者和引领者，宜信财富私募股权投资母基金坚持“持有优质资产，通过优秀企业的高速增长获得中长期的复利回报”的投资哲学，以严格的专业尽调、投资流程，遵循“抓紧白马、配置斑马、发现黑马”的配置逻辑，筛选海内外知名投资机构成为其合作伙伴，帮助客户分散投资风险、优中选优，并通过对投资细分领域、投资周期等方面的主动管理与科学配置，最大程度优化投资组合，努力提升整体回报水平。