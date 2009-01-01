智原推出28HPC USB 3.1 PHY与40LP Type-C PHY并整合PD控制器

台湾新竹2017年7月13日电 /美通社/ -- ASIC设计服务暨IP研发销售厂商智原科技（Faraday Technology Corporation，TWSE：3035）今日推出基于联电28HPC工艺的USB 3.1 PHY，以及于40LP工艺通过硅验证的USB 3.1 Type-C PHY同时支持USB-PD 2.0电力传输规格。于2009年，智原领先业界最早推出USB 3.0 PHY IP方案，今推出的28HPC与40LP工艺之USB 3.1 Gen 1方案则采用最佳的PPA（功耗／性能／面积）设计，以满足移动设备、数码相机、多功能打印机、车用电子、和物联网等低功耗应用需求。

智原提供全工艺USB IP方案，包含0.25微米至28纳米工艺，相关芯片出货量早已突破数亿颗。而因应USB Type-C接口的快速成长趋势，智原IP搭配USB Power Delivery (PD) 2.0控制器更可以供应高逹100瓦的电力传输。透过智原专业的ASIC设计服务与多元的IP产品线，得以协助客户降低芯片设计上的风险与费用，促使产品更快地导入至目标市场。

智原科技营运长林世钦表示：“智原运用杰出的模拟及数字混合电路设计能力，领先业界推出各种USB方案。最新推出的USB 3.1 IP方案，亦实现智原持续打造低功耗接口IP的承诺。基于智原对USB IP开发与兼容性测试的深厚经验，我们能够为客户量身打造ASIC方案，进而提升USB产品的用户体验。”

关于智原科技

智原科技（Faraday Technology Corporation, TWSE: 3035）为专用集成电路（ASIC）设计服务暨知识产权（IP）研发销售领导厂商，通过ISO 9001与ISO 26262认证，总公司位于台湾新竹科学园区，并于中国大陆、美国、日本与欧洲设有研发、营销据点。重要的IP产品包括：I/O、标准单元库、Memory Compiler、兼容ARM指令集CPU、DDR 2/3/4、低功耗DDR 1/2/3、MIPI、V-by-One、USB 3.X、10/100/1000 Ethernet、Serial ATA、PCI Express、可编程高速SerDes，以及数百个外设数字及混合讯号IP。更多信息，请浏览智原科技网站www.faraday-tech.com或关注微信号faradaytech。