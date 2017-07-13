北京2017年7月13日电 /美通社/ -- 随着国家对机场的建设及投资力度的不断加大，中国正迎来一轮智慧机场信息化升级的高峰。“智慧机场”的建设与实施可以极大的提升机场的运营和管理效率，为机场带来了全新的运营和发展机遇，同时必然涉及到海量的大数据交互。如何有力保障“机场大数据”及时、安全和高效的传输是目前机场急需解决的问题。鼎桥Witen宽带集群解决方案在三亚凤凰机场的部署和实施，成功解决了这一难题，为“智慧机场”的部署应用提供了一个良好的示范。



鼎桥赢得“智慧机场”客户 市场规模破百亿

新专网 -- 安全、可靠、高效的网络

早期三亚凤凰机场的通信手段主要是窄带集群对讲，只有语音功能，无法提供数据和视频的通信。随着三亚机场的快速发展，越来越难以满足机场生产运行的需求和发展。虽然窄带集群通讯系统也已延伸到生产作业流程中的每个步骤和每个检查点，但是缺乏全面的监控和回溯手段，无法实现数据信息的实时上传和下达。工作任务只能语音传递，更不用说大容量的航行情报资料、气象情报资料、机载电子设备数据等的传输。这些大规模的、密集的无线数据实时、可靠的传输是窄带通信系统无法实现的，而这些数据恰恰是智慧机场部署应用的关键需求。

在三亚凤凰机场采用了鼎桥Witen 机场宽带集群解决方案之后，专用频率、专用网络，专用终端将高速数据业务和优质的数字集群语音业务集于一身。凤凰机场全面进入了宽带集群专网无线通信新时代。整个专网实现了包括航站楼、候机楼、停机坪、行李中心、跑道在内的全面覆盖。随着引导、车辆、行李、安检、航食、航油、清洁、驻场航空公司等众多岗位使用鼎桥专网进行运营工作，机场的运行指挥人员只需通过一部智能终端就能够完成集群语音、任务调度、人员及车辆定位、应急指挥、移动视频监控等多媒体调度业务。在三亚机场的成功应用表明，鼎桥Witen宽带解决方案不仅在语音通信方面完全可以和窄带集群系统相媲美，如群组建立时延小于300ms和话权抢占时延小于150ms，而且可以实现海量数据的实时传输，目前单部手持终端设备的每日最大数据交换量达1Gbps。

新运营 -- 多媒体调度、智慧运营

鼎桥Witen 机场宽带集群解决方案带来的不仅是更宽、更快的通信网络，更重要的是实现了工单的电子化和数字化，并辅以高质量的语音和视频减少了工作差错率和工作强度，进而对三亚凤凰机场业务流的产生了革新变化。对于航班保障业务流，通过任务工单和派发工单等方式，从航班落地到起飞开始，机场相关工作部门如旅客服务、行李和邮件处理、货物处理、航空油料、航空食品、机务维修、地面车辆等，都借由鼎桥的设备进行整体的信息交换和联合调度，实现了各个部门的资源精细调度、准确及时的信息发布和反馈，提高了整个地勤服务的效率并且降低了地面工作人员的工作强度。

利用鼎桥Witen机场宽带集群解决方案，一张网络承载语音、数据和视频的特性，在旅客服务业务流以及货物运输业务流方面，实现了业务响应速度快，可记录，可回溯，降低了沟通费用，带来了新的运营和管理方式。三亚机场整个业务流的变革，帮助机场和航空公司系统实现了实时结算，对三亚机场的高效运营提供了有力的保障，极大地提高了运营效率，有效降低了管理成本。

新应急 -- 预案、协调、指挥的一体化应急

目前民航总局要求各机场应当承担本机场围界以内及距机场基准位置点8公里范围内区域的应急救援工作，当有突发情况时，通讯系统系统能否及时准确的协助应急指挥进行有效施救，将事件的详细情况实时地传送到指挥中心，提供全面的现场第一手资料是急需解决的问题，打通这8公里，对于机场来说至关重要。

鼎桥Witen 机场宽带集群解决方案为三亚凤凰机场成功打通了这半径8公里的应急通讯问题。鼎桥机场应急部署解决方案可根据实际需求及应急现场情况灵活选择、搭配，真正做到“快速部署，全面掌控”。整个应急系统集成了基站、核心网、调度系统、网管系统等功能，通过微波、卫星、光纤、公网等多种传输方式实现与后方指挥中心的互联互通。鼎桥灵活便捷的机场快速部署系统，可在任何恶劣环境下顺利运抵现场，无需任何配置，直接加电即可完成系统开通提供专业集群服务。

目前除了在三亚凤凰机场成功应用，鼎桥在智慧机场项目的动作频频，在南宁机场，郑州机场，上海虹桥国际机场和上海浦东国际机场的网络及业务均已成功实施部署。



鼎桥赢得“智慧机场”客户 市场规模破百亿

“急客户所急，想客户所想”，鼎桥通信致力于为机场行业提供高质量的解决方案、网络部署、业务融合和服务交付。客户业务有机融合与运营效率提升是鼎桥宽带集群解决方案追求的目标。目前鼎桥已在“智慧机场”的宽带集群解决方案领域处于领先地位，并获得了客户的广泛认可。智慧机场，共建共赢。