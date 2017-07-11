顺泰医疗发布新款VET 25和VET 30 兽用血压计

- 针对诊断室和手术室，这款设备提供额外功能

美国北卡罗莱纳州莫里斯维尔2017年7月13日电 /美通社/ -- 英国豪迈旗下血压监测专家顺泰医疗近期针对宠物市场发布了 VET25 兽用血压计（http://www.suntechmed.com.cn/product/detail/94.html）和 VET 30 生命体征监护仪（http://www.suntechmed.com.cn/product/detail/95.html），扩展了它的兽用产品线。Vet25 和 Vet30 是从经过了临床认证的 VET 20 扩展而来。



顺泰医疗发布新款VET25和VET30兽用血压计

新款兽用监护仪使用了运动容差技术和顺泰的先进宠物血压监测技术。设备使用了动物特有的算法来为清醒的和麻醉后的宠物提供准确读数。为了更好的安抚紧张不安的动物，VET 25 和 VET 30 配备了特别的安静操作过程，能够关闭报警和可听见的提示音。

针对诊断室和手术室，VET 25 是专门用于血压监测的设备。VET 30 除了包含顺泰的核心血压技术外，在诊疗过程前、过程中、及过程后，能够监测血氧饱和度和体温。两款设备都能够设定自动测试时间，以便能够实现自动监护功能。

VET 25 和 VET 30 血压计同时具有移动性和可充电特性。即使电量用尽，这两款血压计可存储960组数据单元。通过蓝牙连接，数据可以传输到电脑上并输出成 PDF 或者 CSV 格式。