SDL引入强大的神经机器翻译技术

SDL ETS 7.4 支持数十个语言对，跨度超过 18 个行业

北京2017年7月13日电 /美通社/ --

SDL 今日宣布在 SDL Enterprise Translation Server 7.4 (SDL ETS) 中引入神经机器翻译 (NMT) 技术，该服务器为管制行业提供可靠的机器翻译 (MT) 平台。

SDL ETS 专为需要接受密切监管的公司设计，可部署于本地或私有云环境中，方便对机器翻译相关数据进行全面控制。 数据不会脱离企业网络，仅拥有适当权限的个人可访问内容。 该技术业已在要求最严苛的政府机构中使用长达 15 年。

CSA Research 高级分析师 Arle Lommel 表示：“NMT 践行承诺，显著提升机器翻译技术，对其领域进行扩展，涵盖了某些当前解决方案无法翻译的内容。CSA Research 预测，在企业多语言内容策略中，NMT 会变得越来越重要。”

SDL ETS 可面向超过 18 个行业进行定制，从生命科学和金融服务到零售、工程和法律，涵盖范围广泛。其还可接受培训，学习特定企业术语、风格和品牌指南。SDL 的神经机器翻译框架强大，能够克服机器翻译面临的复杂挑战。其采用深度学习架构，能够学习文本含义，而不仅仅局限于句子中的关联词汇。

SDL 业务和企业发展执行副总裁 Thomas Labarthe 表示：“SDL 以跨国企业为重点，郑重承诺提供可靠且可扩展的机器翻译解决方案。SDL 在机器学习方面有超过 15 年的丰富经验，再加上语言优化专业知识，最适合帮助领先企业解决内容量和翻译挑战。”

SDL 的机器翻译技术利用简单易用的插件，能帮助 Microsoft Office 用户自动翻译 Word 和 PowerPoint 中的内容。一系列精选 API 和 SDL 机器翻译技术集成也可提供给翻译公司 (LSPs)、企业和政府机构。利用 SDL 开箱即用的集成，该技术可轻松融入复杂的全球内容工作流和第三方应用程序中。

15 年来，SDL 刻苦钻研机器学习研究和开发，在创新和经验方面独占鳌头，每月均翻译数十亿字。SDL 于 2005 年首次推出产品化机器翻译，其神经机器研究团队获得了超过 45 项专利，和 200 多种供同行研读的出版物。

相关信息，请访问机器翻译和SDL 企业级翻译服务器页面。

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