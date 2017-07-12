VR直播黑科技 微鲸VR转播车登陆中超赛场

上海2017年7月13日电 /美通社/ -- 中国足球超级联赛2017赛季从本月起已正式进入下半程，微鲸VR作为赛事VR直播合作方，也已经陪伴着中超走过了近三个月。微鲸VR联合体奥动力、飞猫影视对本赛季进行了全程VR直播，为中国足球界率先引入VR技术，可谓开创先河。而转播团队跟随赛事和球迷的焦点，每周在不同的城市和赛场穿梭，就在刚刚结束的第16轮江苏苏宁对阵上海申花的比赛上，转播团队中迎来了一位极其重要的新成员。



全国首辆VR转播车在南京奥体中心亮相

在南京奥体中心体育场上，国内第一辆VR转播车首次亮相，它的作用就是为了VR转播更便捷、更移动，更好地服务于像中超联赛这样高频次、地域广的活动。至此以后，它将继续和微鲸VR的直播团队一起，穿梭于全国各地，本赛季中超联赛相关的所有VR直播都将在这辆转播车上完成。

VR转播车的这一出现，很大程度上帮助VR直播摆脱了地域限制，在任何地点任何时间都可以快速投入使用。这辆即插即用型的转播车，将现场采集的视频和音频信号转化成2K或4K全景视频信号。在制作VR直播时，不再需要投入额外的设备，只要这辆转播车到达现场，一切工作就能一次搞定。越来越多的体育赛事、演唱会、室内外的会议和演出活动的VR直播，都可以通过这辆VR转播车完成。

在转播车的内部我们可以看到微鲸VR装载了整套定制级的VR直播系统，其中 “WhaleyVRLive”VR直播系统软件和“八面体”算法两大创新技术，颇为引人注目。



工作人员在转播车内进行调试

“WhaleyVRLive”可实时对现场采集的视频信号进行缝合，生成全景视频，再加入统计数据、画中画、动画特效等，高效稳定得输出4K和2K画面。此外，微鲸VR的“八面体”专利技术更是保证了在同样的画面清晰度下，可以有效降低80%的带宽使用量，同时还兼具了防抖、降噪、色彩和均衡、在线调色、HDR等画质优化的算法与功能。

在进行中超联赛VR直播时，直播团会在赛场上架设10-15个机位，除了覆盖传统的足球场边、教练席、替补席等位置外，还通过摇臂在球门后方设置了摄像机位，精确捕捉门前每一个精彩瞬间。同时，微鲸VR还与飞猫影视合作，首次为VR直播引入三维索道摄像系统、轨道摄像系统等运动机位，进行超广角拍摄的，通过现场合成，呈现出覆盖整个视野的180°画面，营造出完全沉浸式的现场环境。



VR转播车在17赛季中超联赛上投入使用

对于喜欢无拘无束自由观赛的球迷来说，更多角度的观看无异是一种福音。球迷可通过自选VIP机位，从教练席、球门后、飞猫等特色视角自主切换，停留在最喜欢的位置上观看，并通过查看实时统计数据了解比赛情况。更令人兴奋的是，现在球迷们只要通过微鲸VR手机客户端“微鲸VR”APP，就可第一时间“尝鲜”精彩的中超赛事VR直播，感受到微鲸VR“黑科技”带来的别样场外观赛体验。