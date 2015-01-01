晶澳为马来西亚首个大型地面光伏电站提供全部组件

北京2017年7月13日电 /美通社/ -- 全球最大的高性能太阳能产品制造商之一晶澳太阳能（纳斯达克：JASO，以下简称“晶澳”）今天宣布为马来西亚首个大型地面光伏电站独家提供50兆瓦组件。

该50兆瓦地面电站项目位于沙巴，对马来西亚能源业意义重大，是一个重要的里程碑。马来西亚能源部、能效委员会、沙巴电力局和政府高层非常关注项目进展。6月28日，马来西亚能源、绿色科技与水务部部长马克西姆斯·翁基利先生亲自到项目现场视查，对所用组件和工程现场的安装以及给予肯定，并预祝项目能够尽快顺利并网发电，书写马来西亚新能源的历史。

作为中国及世界最大的太阳能投资和运行商，国家电力投资集团公司的下属企业，SPIC Energy Malysia Sdn Bhd公司承接项目的EPC任务。晶澳100%提供50兆瓦高效单晶组件Percium单晶组件，该型号组件具有优异的抗光致衰减性能，和抗电势诱导衰减（抗PID）性能，在湿热环境下仍表现良好。项目已投入建设，预计2017年年底完工，将为沙巴提供200余个工作岗位并解决当地电力短缺问题。

晶澳太阳能副总裁曹博表示：“国家电力投资集团公司是晶澳的最大客户之一，我们非常高兴能够再次在海外市场合作。在此项目中晶澳在众多竞争对手中脱颖而出，证明了我们专注高效组件与技术创新的价值主张和一贯的优异表现。晶澳向位于马来西亚槟城的生产基地投资了1.63亿美元，配备全自动产线生产单晶和多晶电池片，年产能达1000兆瓦。从中马关系角度来看，马来西亚市场发展迅速，是我们共享科技、投资建厂的首选。我们期待为世界各地的合作伙伴和客户提供高品质太阳能产品及服务。”