美超微推出全新X11系列服务器和存储解决方案

结合了突破性NVMe性能和全新英特尔至强可升级处理器的全方位支持

由100多款全新X11 SuperServer、SuperStorage和SuperBlade产品组成的最广泛产品组合经过优化，旨在提供超过1600万IOPS（每秒输入/输出次数）和同时开展多项工作平均1.6倍的性能增幅

加州圣荷西2017年7月13日电 /美通社/ -- 高性能、高效率服务器、存储技术和绿色计算全球领导者美超微电脑股份有限公司(Super Micro Computer, Inc.) (NASDAQ: SMCI)今天发布了完整系列的全新X11世代服务器和存储解决方案，它们结合了全新英特尔(Intel® )至强(Xeon®)可升级处理器系列，为该行业的NVMe存储和100G/25G以太网提供了最强有力的支持。



美超微推出全新X11代SuperServer、SuperStorage和SuperBlade系统

支持全新处理器系列的该行业最广泛产品组合中包括：有着同类最佳旗舰性能的1U/2U Ultra SuperServer；有着最高性能和密度的BigTwin