新的人工智能私人助理Yva.ai能够自动持续追踪用户的重要任务

- Findo将其人工智能技术的使用对象锁定为全球5亿知识工作者

美国加州门洛帕克2017年7月13日电 /美通社/ -- 人工智能 (AI) 生产力应用公司 Findo Inc.在2017年 MobileBeat 大会上宣布推出由人工智能驱动的任务助理 (Task Assistant) Yva.ai (pronounced /iva/)。这种新的人工智能助理能够借助电子邮件，帮助防止知识工作者遗忘重要请求。Yva.ai 利用自然语言处理 (Natural Language Processing)和无监督机器学习 (Machine Learning) 来处理用户的电子邮件，自动提取任务和所分配的工作。它能够“明白”重要请求是否被忽略，并能提醒用户予以跟进。

Radicati Group（瑞迪卡迪公司）发现，人们每天要收发269封电子邮件。在这些信息中，有8.4封电子邮件含有请求和所分配的工作，这相当于每人每两周要处理118个任务（来自于Findo内部研究）。Findo的内部研究表明，25.3%的管理者都害怕错过来自某人的关键任务。虽然79.7%的用户使用各种任务管理技术，但繁忙的日程还是让一些分配的工作成为了“漏网之鱼”。

Findo 为此开发了Yva私人助理，能够在无需任何监督的情况下，持续追踪重要任务。通过阅读电子邮件线程，Yva能够了解任务完成与否、是否重要以及截止期限为何时。首先，Yva能够根据邮件往来记录来对用户的联系人进行动态排序。然后，Yva能够进行情绪分析，以了解电子邮件内容。再然后，Yva可以分析用户的最新活动和项目参与情况。在结合上述三大因素之后，Yva能够给出任务重要性分数，并在截止期限快要到来时将具体任务加入每日任务 (Daily Task) 清单。

Findo 联合创始人、首席执行官加里-福勒 (Gary Fowler) 表示：“Yva并不仅仅是另外一种任务管理系统，它是一种无形的任务管理系统，这是因为它完全是自动化的。Yva能够阅读用户的电子邮件，并能提醒用户是否忘记了某些重要的事情。”

Yva 能够辨别被分配给用户的任务以及用户分配给别人的任务，这些任务可以在 Yva 所操作的每日任务清单中予以归类。用户还能打开提醒，而 Yva 也会借此自动提示与用户一起工作的人士，告诉他们是否已经完成了被分配给他们的任务，一旦他们完成了任务，提醒将会自动关闭。

更为重要的是，Yva 能够通过电子邮件和用户进行互动，因此任何拥有电子邮件帐号的人士都能使用Yva。Findo 联合创始人、董事长 David Yang 对此评论说：“无需安装，亦无需下载。用户只需在向某人分配任务时，在其电子邮件中抄送 [email protected] 即可，Yva将能帮助确保完成任务。”

Findo 在2016年10月推出了人工智能搜索助理 Findo.com，并在短短几个月里获得了超过120,000位用户。自此之后，Findo就将超过10亿封电子邮件和文件编入索引，这帮助Findo的无监督机器学习引擎能够了解主要的搜索模式。

加里-福勒表示：“一年前，我们发布了Findo搜索助理 -- 这种类似于谷歌 (Google) 的搜索能够处理企业和个人的电子邮件与文件。我们能够帮助解决‘你知道文件存在，但就是不能找到’这个问题。但是然后我们认识到，任务是搜索请求最多的搜索对象。企业和具体的专业人员想要让 Findo 来提醒他们是否忽略了某些重要的事情。因此我们决定创造 Yva。”

与 Findo.com 类似，Yva.ai 能够接入个人和企业的电子邮件。Findo 的用户包括数十个国家的市县工作者、财务分析师、管理者、销售人员、小企业主、教师、学生、设计师以及众多行业内的众多其他人士。所有现有的 Findo 用户都将能很快利用 Yva 的技术。

Findo 联合创始人 David Yang 表示：“我们想要让全球所有5亿知识工作者和管理者都能利用 Yva 的任务管理技能，并能由此提升工作效率。我们公司的愿景是创造最好的人工智能驱动型生产力工具，以便帮助人们节省时间，在截止期限前完成工作和完成更多任务。”