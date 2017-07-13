鼎桥云指挥为贵阳大数据峰会保驾护航

北京2017年7月14日电 /美通社/ -- 2017年5月26日，国际大数据产业博览会在贵阳正式开幕，数博会以“数据创造价值 ，创新驱动未来”为主题，吸引了20余国家的5.1万名官员、专家、业界精英参与。作为全球首个大数据主题博览会，本届数博会以“参与、融合、平等、创新”的大数据时代精神塑造了技术交流、成果发布、商业合作、创新展示的独特平台，是目前全球范围内最大的大数据主题博览会。为了圆满完成数博会安保工作，贵阳市公安局于3月初启动建设1.4G LTE无线宽带专网，完成了贵阳市区范围公安4G专网覆盖。数博会安保采用了鼎桥云指挥全业务融合解决方案（后简称“云指挥方案”）作为主安保系统，圆满地完成了大数据峰会期间的安保工作。

鼎桥云指挥解决方案融合各种通信手段，构建了一张统一的智慧调度通信网。语音、视频资源、各类终端GIS信息统一接入共享互通，实现全公安业务的融合以及全市LTE专网信号的覆盖，提升警务工作效率，增强应急警务处置能力，指挥调度更加便捷，指挥决策更加科学精确。

捍卫大数据峰会，鼎桥云指挥为贵阳公安做了什么？

在此次贵阳大数据峰会的安保过程中，鼎桥云指挥解决方案为贵阳公安提供了先进的公安4G专网单兵视频、车载视频、无人机视频、宽窄带融合调度、天网视频融合、公安4G专网无线摄像头人脸识别等，真正做到“扁平化指挥、可视化调度、一张图展现、一键式操作”，很好地满足了安保专项工作组提出的“扁平化”、“可视化”、“可移动”手段的需求，助力贵阳公安实现快速高效的接警、出警、联动加强反恐卡点和环筑安保口卡值守力量。协调武警支队力量，进一步加强贵阳国际生态会议中心、展览中心、宾馆酒店周边及人员密集的重点应急巡逻防控工作。

一、公安4G单兵视频

参与安保的各个警种通过公安4G单兵终端（EP681和EP820）将现场视音频实时回传到现场安保指挥部，方便指挥中心实时掌握现场情况。指挥中心领导可以使用公安4G单兵终端直接与一线民警进行视频点呼，及时了解现场情况，并进行实时指挥调度。

二、无人机全程监控视频回传

无人机为指挥员提供高空全景视角，高清视频通过公安4G专网实时回传，有助于掌握现场全局状况，并且可以将无人机视频推送到移动终端。通过无人机巡逻，发现会展附近人员聚集情况，指挥中心人员可以在地图上圈选附近警力，建立临时群组，发起呼叫实现对保障地点从地面到空中的天地一体化综合保障方案。

三、执法记录仪实时回传

民警随身佩戴执法记录仪视频可通过无线专网实时回传并在服务器端存储，更好地应对突发事件，规范执法，有据可查。

四、公安4G车载视频监控

针对公安巡逻车、移动警务车进行改装，对接现有车载视频系统，将车载高清视频实时回传。通过固定视频、临时布控以及随行监控实现现场情况多视角、全方位、实时掌控，提高要人警卫的跨区域警力拉动集结效率。

五、扁平化指挥可视化调度

全面实现扁平化指挥，一张地图上展现所有民警（包括LTE宽带集群终端、PDT窄带集群终端）、警车等警力资源，安保指挥部可以直接指挥到全部单兵、路面民警和机动警力。全面实现可视化调度，安保指挥部利用公安4G单兵可以最短时间获取一线的视频、语音信息，并且进行一键式可视化指挥调度。

六、身份证识别及人脸识别

通过身份证查询及人脸识别查询，可进一步确认嫌疑人身份。民警手持EP820终端加NFC模块，可以实现身份证扫描，排查嫌疑人身份信息，另外利用民警佩戴的智能眼镜，可采集人脸信息，经过人脸数据库的比对，实时回传在终端上显示查询结果。

七、重点区域快速部署无线高清监控+人脸识别应用

在重点区域部署无线高清监控，方便快捷，结合人脸识别技术实时排查可疑人员。

公共安全实力的体现，鼎桥云指挥的优势在哪？



鼎桥云指挥解决方案有效整合现有网络资源，实现公网和专网、宽带和窄带、有线和无线等各种制式的通信手段互联互通，融合语音、移动视频、精准定位、移动办公、实时会议、以及基于宽带数据的大数据分析处理等多种业务的“云指挥”综合解决方案，实时、准确、安全、多维，将现场立体呈现，支撑精准的综合指挥决策。



鼎桥云指挥系统全景

一、语音融合：可将公安系统现有的固定电话，PDT窄带数字集群，公网手机，电视电话会议系统，卫星系统的语音进行有效融合，通过鼎桥云指挥平台实现互联互通，真正做到一呼百应。



语音融合一呼百应

二、视频融合：可将现有的卫星视频、微波图传视频、公网4G视频、电视电话会议视频及视频平台的互联互通，实现跨平台的视频融合调度，视频回传，视频分发等功能。

三、随时随地指挥：通过鼎桥云指挥平台，可以协同、整合不同部门、不同单位的各种不同的音视频资源，真正做到现场可视，指挥可达，从而达到“更好的现场感知”和 “更高效的协同”，便于了解警力分布以及人员进行指挥调度。



通过指挥中心随时随地指挥调度

目前鼎桥云指挥解决方案在公安领域已经取得了诸多成功应用，并且参与了多次重要的国内国际事件安保工作，如2013年亚青会、2014年青奥会、2015年九三阅兵、2016年G20峰会、2017年的一带一路峰会等。公安行业是鼎桥重点投入的行业，鼎桥通信将在公安专网及警用业务融合领域持续深耕。云指挥解决方案的不断推动，将让公安警务业务更有序、更准确、更高效、更智能。