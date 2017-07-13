鼎桥助力云指挥 成功保障“一带一路”峰会

北京2017年7月14日电 /美通社/ -- 2017年5月14日至15日，第一届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。“一带一路”国际合作高峰论坛，是“一带一路”构想提出3年多来最高规格的论坛活动。

此次第一届“一带一路”高峰论坛，是2017年中国重要的主场外交活动，对推动国际和地区合作具有非常重要意义。鼎桥的云指挥全业务融合解决方案（后简称“云指挥方案”），有幸参与了峰会全程的安全和保卫工作。



鼎桥员工在安保现场

云指挥方案的整个保障过程，功能实用、操作便捷、业务稳定，得到了公安部门的高度认可。

云指挥方案，为峰会安保做了什么？

在此次峰会安保过程中，鼎桥的云指挥方案为8000余位公安干警提供了通信和应用手段，很好地满足了安保专项工作组提出的“扁平化”、“可视化”、“可移动”手段的需求。

① 对接不同系统

与公安天网视频对接、与Tetra等其他系统对接、与公安调度指挥中心对接，在平台上可以进行系统间业务通信。

② 移动视频会议

各级人员可以便利地通过视频会议手段进行面对面的沟通，便捷高效。

③ 随时随地指挥调度

确保了指挥人员在任何地方、任何时候，可以了解警力分布情况、对相应人员进行指挥调度。

④ 保障贵宾车队安全

贵宾车队随行人员可以通过平台，实时汇报行进情况、周边安保情况等重要信息。

⑤ 多媒体通信手段

为干警提供了高清视频、语音等多媒体通信手段，特别是保障了领导小组成员的语音、视频通信。

云指挥方案，好在哪？

云指挥方案，是鼎桥打造的先进的平台化一体化解决方案，包括了鼎桥所有的行业方案、端到端设备，希望为客户提供真正“看得见”、“呼得通”、 “调得动”、“控得全”的能力。

亮点1，全业务融合

融合语音、移动视频、精准定位、移动办公、实时会议、GIS等丰富的业务应用。对接各行业专用业务应用平台。

亮点2，多维和立体的业务支持

实现“纵向调度、横向协作、统一指挥、属地负责、密切配合”的分级指挥，构建上下联动、横向呼应、高效运行的现代指挥体系。

亮点3，一个平台

搭建一张专用网络，汇聚各方资源，只需一个平台，既能体验最新技术带来的便利，也充分利用已有投资。

亮点4，各通信技术互联互通

提供各种制式通信手段互联互通的能力，实现公网和专网、宽带和窄带、有线和无线等多种通信技术对接。

亮点5，贴近实际应用

提供四大业务场景：日常警务、重大活动保障、应急处突、要人警卫。做到平战结合，立体防控。

亮点6，可靠、安全

依托鼎桥多年的技术积累、高效的研发能力、卓越的运营管理体系、完善的交付和售后体系，架构于成熟的并且广泛应用的行业端到端解决方案。

鼎桥，是重大事件保障的好帮手

自2012年，推出行业端到端解决方案以来，鼎桥已经多次参与并成功保障了众多重要的国内国际事件和活动，比如2013年亚青会、2014年青奥会、2015年9.3阅兵、2016年G20，2017年“一带一路”峰会等，多次获得相关部门的高度赞赏。

在参与保障的同时，鼎桥积累了丰富的重大事件保障经验，形成了专业的重大事件保障支撑团队、完善了针对重大事件保障的解决方案。

如今，随着云指挥方案的推出，标志着鼎桥已经深入了解公共安全行业客户工作流程，能够为客户提供更具价值的业务应用，加速客户的产业化升级。进而，在关键时刻，鼎桥有能力和客户一起为重大事件保驾护航。

鼎桥，值得您信赖

鼎桥坚持“以客户为中心”，多年来深入公共安全行业，了解客户工作中亟待解决的问题，分析客户痛点需求，针对公共安全行业特点，先后推出了公共安全行业专网端到端解决方案、云指挥全业务融合解决方案等综合型一体化方案。

并且，与合作伙伴共同研制了众多公共安全行业应用系统和终端，比如接处警系统、无人机航拍系统、布控球等。这些方案和应用已在海内外众多项目上成功部署和使用。



公共安全行业部分成功案例

未来，鼎桥还将秉承“开放合作、持续创新”的理念，不懈奋斗，致力于为公共安全行业客户提供更贴近需求、更具竞争力的解决方案和产品。鼎桥值得用户信赖。