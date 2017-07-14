陈春花对话云之家宋凯：赋能个体才能激活组织

7月13日晚上7点，云之家联合知名学者陈春花教授进行了首场产品直播。陈春花在直播中分享了其最新观点：在互联网时代，企业赋能个体智慧、拥有持续创造力，才能激活组织，实现持续成长；

7月13日晚上7点，云之家联合知名学者陈春花教授进行了首场产品直播。陈春花在直播中分享了其最新观点：在互联网时代，企业赋能个体智慧、拥有持续创造力，才能激活组织，实现持续成长;云之家产品总监宋凯在直播中展现了最新V9功能，帮助企业赋能个体，激活创造力。网易公开课对此次产品发布会进行了全程直播。

在这场面向3000万云之家用户的管理公开课上，作为国内知名的企业研究专家，陈春花分享了关于激活组织的最新观点。她谈到最近自己关注的三个话题，第一：在移动互联时代，不确定性变强，企业应该如何面对?第二：企业的管理者需要通过怎样的方式去赋能个体与激活组织呢?第三：怎么让个体在一个组织的平台上发挥作用，激活组织?

(知名学者陈春花教授在直播中分享管理观点)

面对这些思考，陈春花给出了自己的答案：挑战自己，先让个体强大，再和组织组合，集合智慧，以面对这些不确定性。给个人赋能，就是给组织赋能，这也是当下组织管理的根本性改变，组织成员拥有持续创造力才是企业持续成长的秘诀。

实际上，这与云之家“凝聚信任，激活创造力”核心理念不谋而合。云之家产品总监宋凯在直播中介绍，云之家V9独创个人专属工作台为组织中的每个角色赋能：员工记录个人成长轨迹，实现自我驱动;管理者实时关注，及时激励;决策者借助可视化业务数据掌握经营动态，驱动组织快速适应变化。这也是陈春花“效率来自于协同而非分工”观点的实践。此外，宋凯还根据企业日常办公场景，在直播中展现了智能审批、报表秀秀、会议直播等新功能。

(云之家产品总监宋凯在直播中讲解V9新版)

根据《2016企业移动信息化发展报告》，移动办公迎来高速增长期，近八成的企业决策者认为移动办公提升工作效率高达30-40%。宋凯表示，云之家基于移动、社交、大数据技术，致力于让企业在每一次协作中优化企业间人与人的关系，凝聚信任，激活创造力。

据IDC数据显示，云之家是目前中国起步最早、专业性最强的移动办公平台，在大中型企业市场排名第一，拥有超过300万家企业用户，包括万科、海尔、华大基因、香港新世界等知名企业。