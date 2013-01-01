首届“智能WiFi网络应用产业联盟”沙龙在深圳召开

2017年7月13日下午，第一届“智能WiFi网络应用产业联盟”线下沙龙在深圳成功召开。

2017年7月13日下午，第一届“智能WiFi网络应用产业联盟”线下沙龙在深圳成功召开。本次活动由平安讯科主办，围绕“WiFi产业生态”进行了深度解读，从行业发展趋势、运营变现以及大数据智能运用等方面进行了探讨。现场智能WiFi网络应用产业联盟执行副主席兼平安讯科副总经理孟德全分享了对产业联盟筹备情况及业务展望，并对联盟第一批会员企业颁发授牌仪式。

此前，WiFi行业经历了几个阶段：2013年引爆关注，2014年野蛮生长，2015年梯队化分，2016年是各家公司开始提升质量、全面运营变现。当行业内的企业都在为规模化或者盈利打拼时，其实参与者们更需要去思考如何“从各自的垂直领域里跑出去”，把全国的WiFi形成一个完整的网络，联合贯通线上线下资源以及数据，这样才能真正把WiFi行业这阵“风”给刮起来。

此次智能WiFi网络应用产业联盟沙龙正是以“风起时”为主题，旨在做WiFi行业的鼓风机。孟德全介绍，“智能WiFi网络应用产业联盟”是由平安讯科于今年3月发起组建，旨在联合行业内外各相关企事业单位，构建智能的、以WiFi为基础的无线网络，着重其场景应用、商业模式开发和社会价值赋能。

“目前，已经有30家会员单位加入联盟。” 孟德全在会议上强调，“联盟将通过资源整合、创新孵化、信息共享来服务会员单位。我们将成立WiFi产业基金，平安讯科主导并投入1亿元研发费用，光启集团负责硬件、材料等多方面的研发，共享研发成果。此外，联盟也正在和多家投资机构沟通中。”

会上，孟德全还宣布联盟将举办”WiFi技术应用创新大赛“，大赛设立1000万的奖金池，用以促进行业及联盟成员的创新。同时公布，联盟将于9月底正式上线产业联盟综合信息平台，内容包括运营项目招投标、项目投融资以及技术专利授权转让等服务。

(华为、光启、芝麻科技、星云等在内的30家企业参加了智能WiFi网络应用产业联盟第一批会员单位的授牌仪式。)

艾瑞华南区总经理伍毅然对公众WiFi行业的发展动态和场景化应用进行了深度解读。他表示，移动互联网流量在未来几年将仍保持高速增长的状态，技术和需求将驱动公众WiFi发展。而公众WiFi也不仅仅是一个互联网的接入工具，而应是整合场景化信息的数据资源供应商与整合服务商。

芝麻科技的CEO朱智分享了线下大数据的智能营销。作为国内第一家的线下DMP，芝麻科技很好的诠释了”将数据转化为信息，将信息转化为生产力“的模式。

会议现场，星云联合创始人&COO卢敏从变现的角度来阐述智能WiFi的前景。除了广告、营销及O2O服务、数据及流量变现外，WiFi行业还可以探索从CDN市场寻找可持续、规模化的盈利模式。

最后，平安讯科董事长戎国强展望了平安讯科与联盟成员的未来共享发展规划。戎国强表示平安讯科作为联盟的发起方，将以“软硬结合，智能一体”的方式，与联盟成员一起共建智能网络，共同参与，共谋发展。以“你大我小”的成功共享模式共享经营成果，以“用户共有”方式共拓用户规模。共赢是wifi行业长久发展的强大助力，戎国强的“合纵连横”引起了现场参会人员的热烈反响。

另外戎国强还宣布平安讯科将很快推出“合伙人计划”，与联盟成员共享讯科未来。“我们必将携手联盟成员一路奔跑。”