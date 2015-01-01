人工智能：一个时代无法逃避的话题

万物不断形成互联，一切变得高度智能。人工智能的再次进化，大数据的爆炸式增长，推动智慧产业--继计算机、互联网与移动互联网之后，成为新一轮科技创新浪潮。

万物不断形成互联，一切变得高度智能。人工智能的再次进化，大数据的爆炸式增长，推动智慧产业--继计算机、互联网与移动互联网之后，成为新一轮科技创新浪潮。因为智慧的高速进化，未来已然在被刷新。人工智能给人类社会带来的变革不仅仅停留在延伸人的体力和脑力上，而是进入了人和机器共同演化的时代。人工智能，已经成为智能时代一个无法逃避的话题。人工智能的核心是机器学习，而深度学习使得机器学习能够实现众多的应用，并拓展了人工智能的领域范围。深度学习摧枯拉朽般地实现了各种任务，使得似乎所有的机器辅助功能都变为可能。智能工业制造，无人驾驶汽车，智能家居，医疗，安防…诸多领域的人工智能化都近在眼前，或者即将实现。

由希迈商务咨询(上海)有限公司主办，上海市嘉定区安亭镇人民政府协办，中国机电一体化技术应用协会制造执行系统分会为支持机构的2017中国国际人工智能峰会即将于11月02 日-11月03 日在上海重举行。本次峰会为期2天，涉及3个论坛，诚邀全球范围内的知名车厂，互联网运营商，前沿院校研究机构、机器人本体制造商、核心零部件供应商、核心技术提供商以及政府官员等400 位行业人士一起，以深度学习为主线，深入探讨人工智能在智能制造机器人以及无人驾驶领域的国内外现状及趋势、技术突破及难点、未来发展运作模式等问题。

作为行业领先的交流平台，中国国际人工智能峰会将继续致力于探究人工智能行业核心发展趋势，聚集国内外人工智能的产业力量，以行业从业者的视角，探讨这一轮科技浪潮的机遇与挑战。在“智能智变”的主题下，让我们用智能与创新的思维突破平庸，与创新者同行。

会议亮点：

300+ 人工智能领域核心技术层，150+业内知名企业

30+ 海内外权威发言嘉宾

3 场论坛，锁定行业，全方位产业链深度探讨

16+小时的交流机会：午宴，茶歇交流以及开放式问答会议结构



会议结构：