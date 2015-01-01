可信云即将带来云分发评估标准新升级

为了进一步规范国内云平台建设，提升云平台服务能力，进而推动整个云计算产业加速发展，国内权威的云计算评估体系——可信云评估。

视频云服务已经成为云生态发展中的重要环节之一，可称为是云计算服务中具有重要影响力的垂直细分领域。过去十年，随着云计算技术日趋成熟，视频应用场景逐渐丰富，通过视频实现信息更高效传播已经成为普遍实践，与人们的衣食住行各个领域密切相关。

2017年，视频云市场全面启动，逐渐进入高速发展时期。伴随着内容时代的兴起，互联网巨头、创业型企业、视频网站纷纷涉足视频云领域。从早期视频云厂商开始研发基于互联网的视频服务业务，到如今，市场格局呈现出多方势力。云计算IaaS厂商、视频云PaaS厂商、视频云SaaS厂商、生态型视频云厂商、加速与存储厂商、专业CDN服务商、传统数据中心服务商等都成为视频云蓝海中的掘金者。

在内容爆发的今天，视频云服务与更多行业应用场景结合成为发展趋势。特别是随着视频直播和点播的需求进入高速增长期，CDN作为视频服务的传输关键环节不容忽视，云分发能力也因此成为评估云服务能力的重要一环。

作为缓解互联网网络拥塞，提高互联网业务响应速度，改善视频业务体验的重要手段，CDN近年来受到国家高度重视，产业政策不断出台，连续发布多项涉及CDN发展的战略规划与政策。云计算、大数据、物联网、工业互联网与5G等新兴技术的快速兴起、成熟，也不断为CDN的发展提供新的动力，国内CDN市场规模逐年攀升，在2016年达到81.3亿元。

然而，CDN技术标准的统一对于全行业来说仍然任重道远，无论是服务质量、还是安全可信方面都缺乏行业规范与标准。2016年3月，《电信业务分类目录(2015年版)》正式实施，明确提出把CDN业务纳入第一类增值电信业务，正式纳入政府重点监管的视野。

标准新升级 健壮云分发服务评估体系

为了进一步规范国内云平台建设，提升云平台服务能力，进而推动整个云计算产业加速发展，国内权威的云计算评估体系——可信云评估，自2015年起将云分发服务首次纳入可信云认证范围，并将进一步完善相关评估标准作为可信云长期工作重点。

据透露，在即将于7月25日-26日召开的“2017可信云大会”上，可信云将进一步细化云分发标准评估体系，发布2017版云分发评估标准新升级，并通报最新一批云分发评估结果。

深度解读《可信云分发服务评估标准》 看内容创新时代发展规则

围绕“让用户更容易地选择云分发服务”的宗旨，两年来，可信云云分发服务评估认证不仅为云分发服务发展提供规范与引导，更为用户，特别是政府及大企业用户使用云分发服务提供安全保障。《云分发评估标准(2017版)》将围绕用户云分发服务需求，强调更多技术细节与服务稳定性。

更多业务场景需求等待我们去发现，更多技术问题挑战等待我们去实践，更多商业模式等待产业去创新。

“2017可信云大会”视频云+CDN分论坛，来学习打开云分发服务的正确姿势，等你哦!