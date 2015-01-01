可信云第五大评估——容器解决方案评估即将面世

目前OpenStack的一个趋势是厂商都在做容器化OpenStack。因此随着容器技术的普及，越来越多开源技术正加入到这个庞大的生态圈中，已然成为一个不可逆转的势头。

为进一步促进云计算创新发展，建立云计算信任体系，规范云计算行业秩序，提升产业技术和服务水平，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的2017年“可信云大会”将于2017年7月25日-26日在北京国际会议中心召开。

目前在云计算市场，开源正在成为一股席卷全球的浪潮，以OpenStack为代表的开源云计算更是一股不容忽视的力量。开源OpenStack更是以其开发性，赢得了众多厂商的关注。面对这一趋势，可信云面向私有云的开源解决方案评估更是备受青睐。

作为国内权威的云计算评估体系，可信云已经打造了覆盖云计算产业各领域的趋于完善的评估标准体系，开源解决方案评估是可信云四大评估中的占比较重的一项。提及此项评估，可能有些人还不是很了解，该评估是可信云于2015年启动的面向私有云的开源解决方案评估。该评估是云计算开源产业联盟，借鉴之前的成功经验开展的，旨在普及用户对开源解决方案的认知，从而选择合适的解决方案。

一直以来，可信云都秉持严格公正的评审态度，致力于以评审的方式助力企业提高云服务产品质量和云服务水平。

据悉，2016年有11家参评厂商通过了私有云开源解决方案，并颁发了证书，2017年上半年开展第三批次的评估工作，共有5家厂商参与评估。

目前OpenStack的一个趋势是厂商都在做容器化OpenStack。因此随着容器技术的普及，越来越多开源技术正加入到这个庞大的生态圈中，已然成为一个不可逆转的势头。

对此，云计算开源产业联盟今年首次开展容器解决方案的评估，企业关注度颇高，报名的数量更是空前高涨，预计有近十家企业报名咨询本次预评估。

容器解决方案评估内容覆盖了目前主流的容器技术。据相关人士透露，未来可信云还计划展开私有云成熟度评估和混合云评估(正在评估标准制定中)，值得期待!

想要了解更详细的评估方法，7月25日“可信云大会”Openstack和容器云论坛期待您的到来!