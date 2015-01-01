2017（第十六届）中国互联网大会圆满落幕

7月13日，2017(第十六届)中国互联网大会在北京国家会议中心落下帷幕。全国政协常委、经济委员会副主任李毅中等领导及有关企业代表出席大会闭幕式。

7月13日，2017(第十六届)中国互联网大会在北京国家会议中心落下帷幕。全国政协常委、经济委员会副主任李毅中等领导及有关企业代表出席大会闭幕式。

李毅中在讲话中指出，新技术是新产业的灵魂，培育发展新兴产业，改造提升传统产业，必须着重于核心技术和关键技术的研发创新，尤其要重视成果转化和产业化。他强调，智能制造是《中国制造2025》的主攻方向，要抓住智能技术的创新转化、推广应用这个关键，从打造智能化生产线、数字化车间、智能工厂、构建智能制造网络平台等做起。

Open Garden联合创始人Micha Benoliel，马来西亚数字经济发展机构(MDEC)投资及产业发展部副总裁Hew Wee Choong，杭州安存网络科技有限公司创始人、中国互联网协会电子数据研究院副院长徐敏分别作主题演讲。“先锋堂公开课”环节，国际互联网名人堂入选者、DSL之父、美国斯坦福大学电气工程荣誉教授、美国ASSIA公司CEO及董事会主席John Cioffi，国际互联网名人堂入选者、域名软件之父、美国远望公司CEO Paul Vixie，互联网名人堂入选者、美国国家工程院院士、STP协议发明人Radia Perlman以及APNIC总裁Paul Wilson围绕网络安全、网络诚信、WIFI污染、互联网生态体系等话题进行了分享。

“投资人讲创业”环节，中民普惠董事长庄诺表示，人工智能、消费升级、在线教育、文化娱乐、B2B成为互联网投资的五大飞速成长领域，“人工智能+金融”已成为全面融合而生的金融服务新模式。

“发现精彩”环节，大会配套活动“发现2017中国互联网驱动新活力与创造新潜能”示范案例现场揭晓。其中，2017中国互联网驱动新活力示范案例有：基于机器学习的网络“有效播放”助力影视诚信生态建设、让科学家梦想的互联网变为现实---实验演示、特斯联移动物联网助力智慧城市人口管理服务实践案例、工银融e行、华南城网五金机电商城、九五环球全国智能旅游一卡通;2017中国互联网驱动新潜能示范案例有：基于虚拟现实展示和wifi信号评测的可视化智能组网业务模式、白山云聚合CLN-X、牛交所-全球理财、用友采购云助力企业实现高效透明的互联网采购、知学云在线学习系统、会点网。云合数据CEO李雪琳作为“发现2017中国互联网驱动新活力与创造新潜能”活动的代表进行了主题发言。

闭幕式上，还举行了以下环节：

——“2017世界物联网博览会-新技术新产品成果评选活动”介绍。中共无锡市梁溪区区委副书记、无锡市梁溪区人民政府区长秦咏薪介绍了将于今年9月在无锡举办的2017世界物联网博览会及新技术新产品成果评选活动的基本情况。

——“2017世界物联网博览会-新技术新产品成果征集评选活动”发布。中国互联网协会副秘书长石现升表示中国互联网协会参与承办“新技术新产品成果评选活动”，并宣布正式向海内外物联网界公开征集，协会将负责邀请国内外知名专家组成评选活动专家委员会，秉承公开、公平、公正的原则进行评选。评选结果将在2017世界物联网博览会上发布。

——中国互联网协会标准工作委员会、个人信息保护工作委员会成立发布。标准工作委员会将与有关各方一起共研标准、共享发展、共建秩序。个人信息保护工作委员会将在今年下半年成立个人信息保护工作委员会，防止个人信息泄露，净化互联网环境，保护网民权益。

——中国互联网协会金砖国家数字经济研究中心揭牌。中国互联网协会和金砖国家工商理事会代表赵宝库共同为中国互联网协会金砖国家数字经济研究中心揭牌。成立该中心拟就金砖国家数字经济相关问题进行研究，增进金砖国家之间的务实合作，促进金砖国家间在数字经济领域的共荣与发展，推动消除数字经济领域的贸易壁垒，增加金砖国家的互信，促进传统领域的贸易便利化，拓展金砖五国间的合作和投资空间。

——产业互联网细分领域试点示范揭牌仪式。中国互联网协会秘书长卢卫分别与树根互联技术有限公司副总裁李剑为“产业互联网第三方平台合作伙伴”揭牌，与海尔互联工厂项目总监王勇为“产业互联网轻工业领域海尔数字科技实验室”揭牌，与山东海思堡服装服饰集团股份有限公司董事长马学强为“产业互联网牛仔服装领域海思堡实验室”揭牌、与特斯联(北京)科技有限公司副总裁王永强为“城市级移动物联网平台特斯联实验室”揭牌。

——战略合作协议签署。中国互联网协会卢卫秘书长分别与中兴通讯股份有限公司高级副总裁兼政企中国事业部总经理朱永涛、互动百科创始人潘海东董事长签署战略合作协议。

——2017中国微商行业发展报告发布。中国互联网协会微商工作组发布主题为“新微商助力新零售”的《2017中国社交电商和微商行业发展报告》。

——新书速递。中国互联网协会做《分享经济重构未来》一书分享。该书结合中国互联网协会分享经济工作委员会近两年的工作成果，汇聚国内外分享经济领域知名专家学者的理论研究成果和分享经济优秀企业案例，旨在更好地支持引导分享经济行业健康有序发展。

全国政协常委、经济委员会副主任李毅中作讲话

Open Garden联合创始人Micha Benoliel作主题演讲

马来西亚数字经济发展机构(MDEC)投资及产业发展部副总裁Hew Wee Choong作主题演讲

杭州安存网络科技有限公司创始人、中国互联网协会电子数据研究院副院长徐敏作主题演讲

先锋堂公开课：国际互联网名人堂入选者、DSL之父、美国斯坦福大学电气工程荣誉教授、美国ASSIA公司CEO及董事会主席JohnCioffi作演讲

先锋堂公开课：国际互联网名人堂入选者、域名软件之父、美国远望公司CEO Paul Vixie作演讲

先锋堂公开课：互联网名人堂入选者、美国国家工程院院士、STP协议发明人Radia Perlman作演讲

先锋堂公开课：APNIC总裁Paul Wilson作演讲

中民普惠董事长庄诺作演讲

中国互联网协会秘书长卢卫为2017中国互联网驱动新活力示范案例入选企业颁发证书

中国互联网协会秘书长卢卫为2017中国互联网驱动新潜能示范案例入选企业颁发证书

云合数据CEO李雪琳作发言

中共无锡市梁溪区区委副书记、无锡市梁溪区人民政府区长秦咏薪介绍2017世界物联网大会情况

中国互联网协会副秘书长石现升发布“2017世界物联网博览会-新技术新产品成果征集评选活动”

中国互联网协会秘书长卢卫与树根互联技术有限公司副总裁李剑为“产业互联网第三方平台合作伙伴”揭牌

中国互联网协会秘书长卢卫与海尔互联工厂项目总监王勇为“产业互联网轻工业领域海尔数字科技实验室”揭牌

中国互联网协会秘书长卢卫与山东海思堡服装服饰集团股份有限公司董事长马学强为“产业互联网牛仔服装领域海思堡实验室”揭牌

中国互联网协会秘书长卢卫与特斯联(北京)科技有限公司副总裁王永强为“城市级移动物联网平台特斯联实验室”揭牌

中国互联网协会秘书长卢卫与中兴通讯股份有限公司高级副总裁兼政企中国事业部总经理朱永涛签署战略合作协议

中国互联网协会秘书长卢卫与互动百科创始人潘海东董事长签署战略合作协议