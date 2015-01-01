大唐微电子亮相2017第三届深圳国际摄像头、指纹识别技术暨设备展览会

大唐电信旗下大唐微电子携指纹安全处理芯片、指纹传感器芯片、终端芯片、智能交通芯片及多款解决方案精彩亮相，其中手机指纹加密方案、二代证指纹核验方案成为此次展会的一大亮点。

近日，由中国通信工业协会(CCIA)、广东省触控及应用产业协会台湾电子设备协会(TEEIA)、日经BP社联合主办的“2017第三届深圳国际摄像头、指纹识别技术暨设备展览会”在深圳举行。大唐电信旗下大唐微电子携指纹安全处理芯片、指纹传感器芯片、终端芯片、智能交通芯片及多款解决方案精彩亮相，其中手机指纹加密方案、二代证指纹核验方案成为此次展会的一大亮点。

大唐微电子展台

大唐微电子指纹安全处理芯片(DMT-FAC-CG4Q)，采用32位CPU内核，主频达100MHz 以上，配置512KB Flash，144KB SRAM，集成了国际加密算法和国密安全算法，支持USB2.0(HS)、ISO7816(T=0&1)、SPI、UART、I2C和NFC(NAND-FLASH Control)等多种接口。芯片具有国密二级、EAL4+安全认证，及个人支付终端芯片、USBKey芯片安全评估检测合格报告，实现金融级安全防护。

验证板

大唐微电子手机指纹加密解决方案将手机主控芯片通过两个独立的SPI接口分别与指纹传感器和指纹算法芯片连接;在TEE中进行指纹图像处理，提取指纹模板等操作;指纹模板加密存储在SE(DMT-FAC系列算法芯片)中，保证存储安全，防止Root和非法访问。方案能够解决TEE被攻击，就算拿到TEE部分的指纹数据，也无法进行指纹认证;SE安全芯片被拆除，指纹无法进行认证和使用等安全问题。接口进行安全加扰处理，可防止指纹数据被篡改;恶意软件或木马无法进入SE安全芯片，防止恶意侵扰。

手机指纹加密方案

指纹金融类解决方案

大唐微电子二代身份证指纹核验解决方案，采用自主研发的射频读卡芯片DMT-CTSS-CL20、指纹算法处理芯片DMT-FAC-CG4Q、电容式传感器DMT-FS-PB4F。方案符合国家第二代身份证检测标准的指纹核验算法，内嵌高安全ARM内核的MCU，采用低耦合性模块化设计，运用多重安全防护机制，可支持192*192、208*288、256*360多种尺寸的传感器。方案具备国密二级、EAL4+、FIPS、银联认证，可提供软、硬件一体化解决方案，具有低功耗、低成本的特点，可在教育考试、宾馆住宿、出入境、银行、公共交通，及其他网络实名领域完成实名制验证。

二代身份证指纹核验解决方案

人脸识别解决方案

此外，大唐微电子还展示了指纹IC卡、指纹仪、指纹锁具、指纹KEY、指纹手机、指纹盾、指纹U盘、指静脉识别终端等多种解决方案，吸引了来自手机、指纹门锁，指纹模组方案商手机、指纹门锁、指纹模组方案商等领域的业内人士参观、交流。

指纹身份识别类解决方案

指纹存储类、指静脉类解决方案

工作人员向观众介绍解决方案

目前，大唐微电子已成功在二代证指纹核验、指纹仪、指纹key、指纹锁具、加密手机等多领域实现了指纹解决方案的成功商用。