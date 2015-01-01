山东信息协会三届四次会员大会成功举行

2017年7月8日，山东信息协会三届四次会员大会在莱芜雪湖花园大酒店成功举行。

2017年7月8日，山东信息协会三届四次会员大会在莱芜雪湖花园大酒店成功举行。

会议现场

会上，山东信息协会王存祥秘书长做了“山东信息协会2017年上半年工作总结报告”。他介绍，2017年上半年，山东信息协会着力推进组织体系建设和服务会员活动，重点做了以下八项工作：一、成立工作委员会，完善协会组织体系;二、加强学习研讨，积极推动会员单位新信息技术应用;三、持续开展项目管理培训，提升会员单位管理水平;四、通过“明湖论道”等丰富多彩的会员活动，提高会员凝聚力;五、汇集厂商云安全解决方案，提升会员单位云应用安全能力;六、宣传产业联盟企业优秀产品，提升社会影响力和知名度;七、举办网络安全大赛，培养选拔我省优秀网安人才;八、加强自身建设，加快协会发展步伐。

山东信息协会王存祥秘书长做报告

同时，王存祥秘书长对山东信息协会2017年下半年的工作进行了以下重点部署：一、坚持发展，明确职能，进一步加强组织机构建设，正式实施协会的小组工作制，加强协会的宣传工作;二、继续组织开展学术交流、业务研讨和友好交往活动，宣传先进的行业技术、产品或方案，加强协会会员之间的互动交流;三、紧密结合机关和企事业单位的需求，推广先进的项目管理理念，做好PMP等培训认证工作，同时举办多种形式的应用技术培训班;四、2017年底前，完成《云(云平台)安全实用方案》和《信息化项目验收规范》编撰制定工作;五、通过多种渠道宣传企业优秀产品及应用成果;六、组织好“中孚信息杯”第六届山东省大学生网络安全技能大赛，提高大学生网络安全技能，培养选拔我省优秀网安人才;七、建立广泛的合作机制，与外省、本省各市建立对口和非对口的沟通联系;八、继续开展年底评优活动。

山东信息协会王存祥秘书长做报告

王存祥秘书长表示，今年是信息化对我国经济转型升级驱动效应显著的一年，《网络安全法》等多项重磅政策密集出台。山东信息协会主动适应新的形势和挑战，努力推动我省电子信息领域的发展。

山东省经信委信息安全协调处李春林副处长做报告

本次大会还邀请山东省经信委信息安全协调处李春林副处长做“关于当前信息安全形势及下一步重点工作的报告”。李春林副处长对当前信息安全形势进行具体分析，对山东省经信委信息安全协调处下一步的重点工作进行了部署。

国家计算机网络应急技术处理协调中心刘欣然副主任做报告

国家计算机网络应急技术处理协调中心刘欣然副主任做“关于宏观网络安全态势感知的发展趋势的报告”。

山东省食品药品监督管理局信息中心刘继京主任做精彩分享

山东省食品药品监督管理局信息中心刘继京主任就“全省食品药品智慧监管情况”做精彩分享.

会议还为大家播放了山东省高级人民法院的智慧法院建设成果的相关视频。

山东省电子信息产品检验院、网络与信息安全应急支援中心康伟做精彩分享

山东省电子信息产品检验院、网络与信息安全应急支援中心康伟做“山东云安全防御平台”的精彩分享。

山东信息协会会员资格审查委员会杨秀付主任委员做报告

随后，山东信息协会会员资格审查委员会杨秀付主任委员做“山东信息协会会员资格审查委员会关于补选的会员的会员资格的审查报告”。会上，通过举手表决，18家补选会员的会员资格全票通过审核。

18家补选会员的会员资格全票通过审核

此外，山东信息协会三届四次会员大会正式开始之前，会员单位还举行了“大数据安全论坛”活动。锐捷网络、浪潮集团、新华三、中网云安、华为公司、海康威视、迪普科技、德塔森特8家企业分别做主题为“基于大数据技术的政务信息安全”、“浪潮云安全创新实践”、“大数据助力IT运维”、“中网主动防御及智能预警系统PDS产品介绍”、“华为网络产品及解决方案”、“‘深谋’远虑，智在眼前”、“迪普自安全园区网解决方案”、“德塔森特·微型数据中心解决方案”的精彩分享，对大数据下的网络安全现状进行分析并提出解决之道。

锐捷网络做精彩分享

浪潮集团做精彩分享

新华三做精彩分享

山东中网云安智能科技有限公司做精彩分享

华为公司做精彩分享

海康威视做精彩分享

迪普科技股份有限公司做精彩分享

德塔森特做精彩分享

山东信息协会三届四次会员大会共有158名协会会员出席了会议。在与会代表的共同努力下，会议取得圆满成功!2017年下半年，党的十九大即将召开，山东信息协会将一如既往地发挥桥梁和纽带作用，为推动建设公正合理、平等尊重、创新发展、开放共享、安全有序的行业生态环境做出积极努力。本次会议由山东信息协会周传玉副秘书长主持。