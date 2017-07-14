探访上海无人停车场，人工智能已在眼前

人工智能发展到今天，很多在过去被认定为离不开人工的服务场景，也开始走向智能化和自助化。

人工智能发展到今天，很多在过去被认定为离不开人工的服务场景，也开始走向智能化和自助化。从在线寻找车位的应用到电子支付的逐渐普及，停车资源平台化、信息化的过程，也是停车场景逐渐无人化的过程，自动抬杆、智能引导、智能支付等基于人工智能技术的功能比人工服务更加精准高效，无人值守停车场也就应运而生。

停车场无人值守的理念并非最近才出现——在电子支付尚未普及的IC卡/现金时代，停车场就可以通过自助缴费机实现无人收费。但进场仍需停车读卡，出场时也免不了现金支付找零、回收停车卡的繁琐步骤。停车场的智能化、无人化，本质上是对车主停车便捷化、停车场周转率最大化的追求，上述的传统无人值守停车场在提升车主停车体验、改善停车场效益方面却作用甚微。直到电子支付和人工智能技术开始应用于停车领域，多样化的支付方式、基于AI图像识别术的车牌识别和智能计费系统，才真正颠覆了停车场原有的生态。阿里的TAKE GO无人智能超市最近吸引了无数眼球——用支付宝完成注册绑定的顾客，在店内选择商品后，只需经过一个支付门，就能自动完成支付，这一效果正是通过Deep Learning卷积神经网络、深度学习、机器视觉、生物识别、生物支付等最前沿的人工智能技术实现的，而其中一部分其实早已在智慧停车领域得到应用——不久前上海虹桥机场停车场的出场“无感支付”就与其异曲同工。上海作为国内智慧停车发展最快的城市，也是最早尝试停车场人工智能化的地区之一。

记者当即走访了上海外高桥皇冠假日酒店停车场、我格广场停车场等几家上海地区的无人值守停车场，几经打探，发现这几家停车场的管理系统开发和运营都是由同一家停车企业——南京辉通电子科技有限公司负责的。

我格广场停车场

为了进一步了解这家公司的情况以及无人值守停车场在上海地区发展现状，记者采访了上海市停车协会的某相关负责人。该负责人表示，辉通科技是最早进入上海市停车市场的智慧停车公司之一，在上海运营着最多的场库，也最早进行了停车场无人值守化的尝试。上海的停车场无人化变革还处在初步阶段，在技术、管理方式等方面都有尚待完善之处。而外高桥皇冠假日酒店停车场作为较早实现无人化管理的停车场，为全市停车场的无人化变革提供了不少可借鉴的经验。

外高桥皇冠假日酒店停车场自助缴费机

记者随即来到了这个拥有200个车位的无人值守停车场。场库入口处的自动取票机和中央的自动缴费机十分醒目，自助缴费机同时支持微信、支付宝、QQ钱包和现金支付。车辆在进出停车场时会被拍下车牌号码，并由智能系统自动计算停车时长和费用。记者尝试用微信关注公众号并绑定车牌进行支付，发现整个过程十分快捷，并设有操作指引，此外还支持车牌查询和条码纸票查询。记者又采访了一位恰好在现场的车主，这位车主称，过去由于出场排队时间长容易被多收停车费，自己有时也会忘记带现金，经常和收费员闹矛盾，无人值守和自助缴费完全解决了这些问题，停车体验好多了。

记者又来到位于二楼的管理中心采访了场库负责人，该负责人表示，采用辉通无人值守停车场系统方案后，高峰时段出口拥堵问题得到了显著的改善，同时精简了4个冗余岗位，场库收入因此提升了近15%。由于各种原因产生的拥堵、计费纠纷都不复存在，顾客满意度明显提高。这套智能停车系统已进入成熟运营阶段，基于人工智能的车牌识别技术出错率极低，也极少发生机械故障等问题和纠纷——尤其是节假日等客流高峰期，这套系统的运用为酒店加分不少。

辉通停车自助服务终端

记者又来到了南京辉通科技位于上海的办公地点，采访了辉通科技的董事总经理、联合创始人刘铁钢先生。

记者首先询问了刘铁钢，辉通计划下一步如何利用现有的停车资源(辉通的智能停车系统覆盖了上海的700余家停车场)，刘铁钢向记者介绍，辉通科技正与上海市交通委等官方部门积极合作，配合上海交通委整合全上海的停车资源，将自身的停车数据接入“上海停车”APP，打通停车资源信息，提升资源利用率，打造上海停车资源大平台。车主也能通过这个入口找到辉通的停车场，购买错峰停车等服务。另外，辉通正在积极推动停车场电子支付，以提升车主停车体验和停车场运营效率。并以自己的停车物联网经营平台为基础，计划地利用平台数据为不断优化和拓宽停车服务，实现停车资源最大化利用。

“上海停车”APP界面

当记者进一步询问“在如此多的停车场全面推广电子支付会不会受到技术条件的制约”时，刘铁钢明确表示，经过严谨的调研评估和不断的优化测试，辉通已经基本保障了电子支付的安全性和稳定性，并不断升级自己的物联网经营平台，改善电子支付的体验。通过推行电子支付，辉通还在不断完善用户的相关数据，为车主提供更丰富的电子支付相关产品。

辉通停车物联网经营平台

当记者问到电子发票开具的问题时，刘铁钢则表示，辉通在对线上停车管理平台和场库系统进行升级改造的基础上，在沪全面实现了在停车场电子发票的应用。在辉通的在线停车场，车主可自行填写发票信息进行申报，并通过微信、支付宝扫码或登录特定网址，随时查询和打印发票。

辉通停车电子发票

最后，当记者询问辉通发展无人值守停车场的原因时，刘铁钢表示，无人值守停车场不仅解决了传统的人工管理停车场的各种弊端，提升了车主停车和停车场运营的效率，还可以通过其智能化、信息化运营更好地分析车主信息，多维度地刻画用户特征，打造新的交互场景，构建一个打通车主、停车场、周边商业体的停车消费新业态。

记者随即现场体验了辉通智慧停车管理平台，发现除了停车场基本数据、错峰停车等产品的基本数据外，还有联网停车场的动态数据，利用这一平台可以实时对联网的停车场进行在线管理。

基于人工智能技术的无人超市和无人值守停车场，正在深入改变我们的生活，然而这远不是终点。融合多种前沿性尖端技术并不断变革发展的人工智能产业，正在不断地将各种传统行业变成新的风口，并渗透到我们生活的方方面面。尤其是在线教育、文化娱乐等领域，人工智能还有极大的潜力和丰富可能性，基于大数据的差别化、个性化精准推荐和服务才是人工智能的发展方向。无人化服务在几年前都只会让人当做笑谈，但在无人超市和无人停车场变为现实的今天，我们也没有过于吃惊——这种对颠覆性的科技革新与习惯变革安之若素的态度，可能才是人工智能等尖端技术已经深入我们生活并改变这个时代的最大注脚。