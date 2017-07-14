蓝灯大数据时代，人的行为真的可以被预测吗？

大数据开启了一次重大的时代变革，就像望远镜让我们能仰望到宇宙，显微镜让我们能够观测微生物一样，当下，数据已然成为新洞察和新服务的源泉，更多的秘密和改变也正蓄势待发......

大数据开启了一次重大的时代变革，就像望远镜让我们能仰望到宇宙，显微镜让我们能够观测微生物一样，当下，数据已然成为新洞察和新服务的源泉，更多的秘密和改变也正蓄势待发......那么，在这个无限可能的时代，人的未来行为真的可以被预测么?上海蓝灯数据的联合创始人刘平安给了畅享网记者肯定的回答。

挖掘数据的秘密：人的行为可以被预测

如今，一个大规模生产、分享和应用数据的时代正在悄悄开启。人们的行为、位置、甚至身体生理数据等每一点变化都成为了可以被记录、被挖掘和被分析的数据。“如果一个人总不迟到，突然间在某个阶段经常迟到了，你想想他未来的行为会是什么?”刘平安的自问自答通俗易懂。“他接下来的行为可能是两种：一是家里近期发生了一些变故。二是他打算离职了。”实事果真如此么?刘平安告诉记者：“如果有其他更多的数据进行支撑，这种判断几乎接近真像。”

人的行为状态既然可以留痕，那么，通过数据里的蛛丝马迹，一定可以预测到人的未来行为。在刘平安和他的团队看来，在海洋般的人的行为数据里遨游，一点也不枯燥，他们反而乐此不疲。“数据背后蕴藏了无数的秘密，蓝灯数据做的事情就是发现好人和坏人，同时，也让好人变得更好”刘平安说。在这个挖掘好人和坏人的过程中，蓝灯数据就形成了两个对应的产品，其一是为企业服务的LandaHCM，其二是为公共安全和国家安全服务的LandaiTap。这两个看似完全不相交的领域，在底层却有着强大的逻辑关系，这两款产品都以“人”为核心，以人的工作行为和社会行为为切入点，不同的是：一个面向企业，一个面向安全领域提供服务。

经过多年来的努力，蓝灯数据的人力资本管理系统LandaHCM已在国内酒店行业处于领导地位，喜来登、威斯汀、瑞吉、喜达屋等酒店集团都在应用该产品。该系统通过分析人的日常工作行为数据，信息系统的留痕等，对他的任职能力、绩效、团队协作力进行评估，并对他的职业发展潜力和未来职业行为进行预测。

iTap智能情报分析系统则是致力于犯罪嫌疑人的社会行为分析和预测的情报智能分析平台。目前，它的应用已经遍布了全国超过二十多个省近百个城市，蓝灯iTap可以通过综合运用拓扑学、图论、社会网络分析、统计等算法和技术，对疑犯的的行为动向和犯罪倾向进行预测，并进行必要的预警，从而为社会的公共安全和国家安全带来保障。

激发人的潜能：实现降本增效的最佳途径

建立企业的社会型规范，协调组织成员的工作行为，是企业人力资源管理的任务，也是每一位HR和经理人的职能。时下，将人力资源管理软件与大数据进行结合逐渐成为一种常态，然而，大数据的提法只是一种时尚的营销策略?还是真正将挖掘数据作为一个管理软件的核心价值?

在刘平安看来，目前在HCM领域，大多数企业对大数据的提法仍处于静态数据的层面，静态数据是指数据是单项的，所反映出来的只是一个结果，而对结果前的行为、造成结果的原因并未涉及。立体化、多角度的综合性数据，同时辅以对不同数据的交集进行挖掘和分析，这样才是动态数据，这种数据是立体多维的，双向互动的，由此对人的行为结果进行预先调控，才真正具有价值。

中大型企业衡量员工业务水平最常见的方法就是绩效考核。但绩效只是以结果为导向的的静态数据，它只能反应出员工当前的状态，而看不到员工未来的潜力，以及产生该绩效的原因。LandaHCM便是实实在在致力于动态数据的服务，其聚焦在工作行为的数据化分析和预测，通过对一名员工的工作行为进行多维度的管理，分析其未来的状态，激发其潜能。从而，人力资源部门可以对于该员工的未来行为提供相应的，有针对性的措施。

例如，对酒店房间清理人员打扫房间所用时间的数据集合，结合对不同酒店、不同人、不同时间等多维度的整合分析，就能够衡量出此员工在该酒店、该岗位中的职业能力、成长情况和发展潜质。同时，通过对该岗位工作行为和绩效结果的分析，能够刻画出该企业该岗位的标准动作、素质要求及职业发展路径。如果将这些要求与招聘相结合，也能够遴选出符合岗位要求的人选。

分析并预判员工的所思所为并不是企业HR部门的根本目的。企业要的是减少成本，增加员工的能效。“如果将人的潜力进一步激励出来，快速提高10%的产能是很容易实现的。对于集团公司来说，上万人都提高了10%，这将是一个非常可观的数字。”尽管降本增效是所有HCM的目标，但不同系统的实现路径会有很大差异。蓝灯数据之所以能够快速的占领市场，取得了包括欧莱雅、万达集团、喜达屋集团、保利商业集团、月星集团、白猫集团、钻石小鸟、日月光集团、洲际集团等诸多知名企业的认可，核心原因在于：LandaHCM是基于人的工作行为管理的产品，它不仅限于基础的人事管理业务，如考勤、工资、福利、奖金等，而是在此基础上，注重了员工潜能的挖掘，致力于人价值的提升，让更少的人做更多的事，从而实现降本增效。

研究人的行为：蓝灯数据工匠们的使命

将刘平安和他的团队们称之为“数据工匠”绝不为过。在这个求快、求量、求增速的浮躁时代里，蓝灯人稳扎稳打，以算法和技术为工具，不断打磨着产品，他们享受着产品在双手中升华的过程。

精益求精，使命必达是蓝灯数据工匠们最贴切的标签。以客户的视角不断锤炼产品是蓝灯人近十年来的主业。2017年，蓝灯数据的LandaHCM又推出了X6版本，该产品的主要特点是集中式人力资源管理云平台，即人力资源共享中心，它的产生回应了集团型企业在快速扩张、高效复制、集中式管理、共享服务过程中人力资源管理将面临的挑战，诸如，如何快速挖掘人才?如何对人力资源进行有效管控?如何压缩扩张产生的人力成本?如何规避用工风险?等等。目前，蓝灯在提供产品的同时，还提供人力资源管理咨询服务，以满足企业复杂多变的需求，利于企业对未来经营管理做出预算和预测。

如何将挖掘的数据应用到更多的场景是蓝灯人一直在探索和创新的方向。畅享网记者在采访的当天发现，在蓝灯数据上海的总部大楼里有一台机器人在来回巡检。原来，蓝灯数据开发研制了国内首款基于大数据情报研判的智能安保机器人，这款机器人集成了地图同步定位、动态路径规划、机器深度学习及视频智能分析等先进技术，具有自主巡逻、智能监控、人机交互、智能引路、植入系统等多种功能。这不仅仅是一台替代安防人员的机器人，更是大数据核心系统的前端延伸，可以完成许多在靠人员巡逻的时代无法完成的任务。它的诞生将推动“摄像头监控+保安人员”的传统安防向“机器人+大数据”的新型安防发展。

刘平安说“这辈子，我是跟人较上劲了。”LandaHCM成为酒店行业排名第一的人事管理系统供应商已经成为过去时，蓝灯的目标是未来成为“人的工作行为”这一专业领域的NO.1。“以后我们还将继续探索人的消费行为、信用行为等。”成为人的行为大数据分析服务运营商则是蓝灯数据的定位。研究人的行为，挖掘他的价值，做一名人的行为研究者将是刘平安和每个蓝灯人毕生的追求。

人的行为是可以预测的，蓝灯数据的未来也可预测，刘平安说：“蓝灯之意为做蓝色数据海洋中的灯塔。”相信，这座灯塔将在未来照亮更多在数据海洋里的前行者。