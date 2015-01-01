信维股份定制服务器教育行业解决方案

随着教育信息化的不断发展，校园网络平台的建设、电子教室、教育管理、校园私有云、图书室档案管理、AI课程、多媒体等应用需求越发多样化，这无疑对硬件厂商提出了更高的要求，服务器作为教育信息化建设的基础设备，是建设智慧校园的物质保证。

随着教育信息化的不断发展，校园网络平台的建设、电子教室、教育管理、校园私有云、图书室档案管理、AI课程、多媒体等应用需求越发多样化，这无疑对硬件厂商提出了更高的要求，服务器作为教育信息化建设的基础设备，是建设智慧校园的物质保证。信维股份一直密切关注、研究教育用户的需求变迁，以EDH(环境定义硬件)SDH(软件定义硬件) 深入研发，为客户规划设计、研发制造，服务运维云端物理层设备。

EDH：Environment Defined Hardware 环境定义硬件

近年来，为了促进教育均衡发展，尤其是让更多偏远地区的孩子享受优质的教育资源，很多二线以下城市的学校大力推进在线课堂建设。服务器在学校场景使用的越来越多，而随着使用的数量的增加，众多校园云解决方案提供商反馈校园服务器常出现的大部分问题在于服务器使用环境恶劣，如：

高温高湿的假期，服务器断电存放(内存金手指腐蚀);

高腐蚀/粉尘区域(海南、福建、贵州等);

对噪音要求严格的教室;

频繁性异常断电对硬盘设备的保护技术(拉闸关机);

恶劣的物流运输道路-山区(强烈振动对硬盘造成损害);

需要轻型故障不影响短期使用的;

教育行业各种环境应用痛点

针对教育行业各种环境应用痛点，信维深入研究和实验，成功研发了数十种解决方案，为产品使用环境提供相应技术，提高产品可靠性和用户体验度，并成功的在教育行业龙头企业中大规模部署。

SDH：Software Defined Hardware 软件定义硬件

抛开繁杂的专有硬件，我们正迎来一个崭新的“软件定义”时代，大规模横向扩展的基础架构带来了前所未有的灵活性和硬件架构的统一性，任何业务都可以借由资源的伸缩来充分适配，而这一切统统由软件来定义，并随软件而升级。在这样一个时代，能灵活根据软件或应用来设计和规划硬件，才具备新的活力和竞争力。

软件定义硬件的基础：高效+灵活

信维与全球ODM/OEM达成战略合作(Intel、Asus、Inventec、Quanta、Compal、Sumsung等)，为客户提供最领先技术的服务器/存储解决方案。其优势如下：

提供长生命周期产品及服务，减少软件适配和Debug风险，减少产品预研成本;

根据客户应用需求，选择最适用的硬件方案;

不必要为超标性能买单，降低TCO;

减少资产管理、备料、售后压力(频繁换代SKU的增加);

英特尔服务器处理器更新迭代速度快

信维股份作为国内服务器/存储产品定制的领导者，为客户提供差异化技术，如：物流监控技术：服务器属于精密的工业产品，忌碰撞、挤压、潮湿、高温和静电的威胁，而物流行业的暴力分拣、暴力运输、振动、撞击、跌落，偏远山区道路崎岖都会造成服务器外包装的破损导致服务器损毁变形、报错、宕机等问题。信维经过长达数年的研究，采用防震动标贴并结合体检软件，与国际知名物流公司联合制定出产品包材物流运输标准，有效监控产品从生产到实际运输的整个过程，减少损坏事件、降低成本。

定制服务器TFT触摸屏操作面板，可视化管理。能够简单方便的实现对服务器软硬件使用信息的自监控，提高了服务器的监控性能，并极大降低了服务器信息监控的运维成本，此外，还避免了因网络或服务问题而出现监控失效的情况;以及有效减少了信息监控过程中的人为干预，从而降低对运维人员技术和熟练程度的要求。

信维定制服务器TFT触摸屏操作面板

百年大计，教育为本。教育行业是信维定制服务器应用范围较广的一个领域，从基础教育到高等教育，从多媒体教学、云课堂VDI、职高3D VDI、校园私有云、图书馆/档案室 Cold Storage、网上巡考到高校科研，随处可见信维定制服务器的身影。立足近二十年的技术沉淀，信维也将一如既往的通过自主研发不断改进技术与产品，为教育行业用户提供更优势的解决方案，为全国教育事业贡献一份力量。