高端化汽车生活服务 元通、正通、润东、润华集团实力登场ACS2017

在“智能化”、“信息化”之风在汽车行业盛行之际，2017年中国汽车CIO峰会应运而生。

在“智能化”、“信息化”之风在汽车行业盛行之际，2017年中国汽车CIO峰会应运而生，为汽车行业信息技术应用者搭建一场信息化专业平台，以“互联网+时代的汽车全产业链信息化解决方案”为主题，邀请整车、零部件、经销商等全产业链CIO与汽车行业信息化解决方案供应商共300+共襄盛举。针对四大专场，进行全方位探讨：

专场一、智慧研发与智能制造;专场二、大数据、云计算与移动信息化在汽车全产业链的应用与实践;专场三、汽车后市场信息化;专场四、智慧物流与供应链管理;

目前，各百强企业陆续确认出席10月25-26日ACS2017(www.acssummit.com)在如今汽车保有量快速增长，汽车后市场规模扩大，迎来繁荣之时，ACS2017也迎来了四大汽车后市场品牌经销商，元通汽车、中国正通汽车服务控股有限公司、润东汽车集团、润华集团股份有限公司组阵VIP，为大会再添精彩!

践行流通4.0 致力“技术元通”

浙江物产元通汽车集团有限公司是世界500强物产中大集团核心成员企业。现已发展成为拥有近50个汽车品牌系列的代理权、近200家成员公司的汽车经销商集团，连续十年蝉联“全国十佳汽车营销集团”。

公司顺应时代发展，积极践行流通4.0，积极拥抱互联网，创新谋转型，致力于打造流通4.0品质汽车生活服务体系，全力打造“技术元通，汽车专家”，以“创新驱动”不断提升服务品质。十三•五期间，物产元通汽车将精耕细作汽车4S体系，致力于品质汽车生活服务体系的打造，以汽车金融和“互联网+”业务为两翼，依托品牌和服务两大支撑，行稳致远，以改革为动力，转型发展为主线，实现转型跨越式发展。

战略明确 打造高品质汽车生活

中国正通汽车服务控股有限公司是国内领先的汽车4S经销店集团，为进一步加强与汽车制造商的关系共补充汽车经销业务，集团设立汽车物流业务。凭借现有的汽车经销网络及物流服务业务，集团亦设立润滑油贸易业务，以取得中国汽车行业日益增长的需求及强化4S店经销店客户售后服务。

战略明确，专注于品牌高端化战略和区域优势化战略。跨地区、多品牌运营管理经验与领先的汽车厂家长期紧密的合作关系，强化网络和自我开发的高效的信息管理系统，打造极致汽车生活体验!

信息化手段 打造综合化服务

在后市场信息化发展过程中，润东汽车作为一家专注在豪华高端汽车品牌为主导的综合服务商，已采用先进的CRM系统并已成立专门的CRM销售团队，CRM系统提升销售及营销效率，提供自动化销售及营销程序及多渠道销售及营销网络。

中国润东汽车集团有限公司成立于1998年，于2001年9月在江苏徐州开设首家汽车经销店后经过快速发展已成为总部位于上海的华东地区规模最大的豪华/超豪华汽车经销商之一。在利用信息化手段推动汽车销售、服务升级的过程中，润东汽车实力出发，秉承 “正已化人，成人达已”的企业核心价值观，坚持满足不同客户需求、追求客户价值提升和完美消费体验的服务之道。

“全价值链、全生命周期”产品服务

汽车贸易和汽车服务业一直是润华集团重点发展的主导产业之一。在汽车贸易领域，公司是众多国际知名品牌和国内主要汽车生产厂家在山东地区的总代理或总经销，是山东省最大的汽车经销商集团之一。

致力于打造为车主提供“全价值链、全生命周期”的汽车产品与服务，建立并完善汽车一体化服务体系，通过OA上线运行，确保集团资金业务安全运营;借助信息科技和现代互联网思维的工具，助力集团客户服务大平台建设;创新思维模式，搭建适应服务连锁的线上线下融合平台，实现连锁精细化运营;拓展4S店网络建设，持续升级网络结构，布局企业互联网时代的可持续发展!

四大汽车经销商实力助阵ACS 2017，大会现场更有各整车、零部件、经销商CIO，CEO,CTO，IT部门负责人，包括宝马集团CIO陈宇星、北汽集团信息管理部部长李晓龙、北京福田戴姆勒汽车总裁兼首席执行官周亮、上海汽车集团信息战略和系统支持部金忠孝、福特汽车亚太智能移动IT总监侯新海、马瑞利亚太区CIO方志强、赛轮金宇CIO朱小兵、前途汽车信息总监邢红波、苏州金龙IT部长吴震、比亚迪CIO裘彦等众多汽车企业信息化负责人都会在各大专场进行分享讨论，会议精彩不容错过，诚邀您的加入!

参与方式

会议注册采用传真(021-33275654)、电子邮件(jenny.wu@qzevents.com )或网上注册(www.acssummit.com)三种方式，注册时请提供姓名、单位、电子邮件和联系电话。成功注册后会有自动答复，保证注册的可靠性。

如想了解ACS 2017最新议程，请联系组委会:

联系人：吴小姐

电 话：021-80319958

手 机：18101746786 QQ：1335138738