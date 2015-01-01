5G重塑网络 构建新生态下的大互联

上世纪80年代以来，每隔十年就会有一次移动通信技术的革命，我们即将经历第五代移动通信技术的变革期。

上世纪80年代以来，每隔十年就会有一次移动通信技术的革命，我们即将经历第五代移动通信技术的变革期。根据工信部公布的《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》到2020年第五代移动通信(5G)启动商用服务，基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。面对新一代互联网基础设施带来的挑战与机遇，由人民邮电报社、中国电信北京研究院联合主办的“2017新一代互联网基础设施论坛”将于9月14日-9月15日在中国电信北京信息科技创新园举行。

5G带来的将是更快的带宽、更多的设备接入、更低的传输延时。相比于 4G，5G 用户体验速率可达 100Mbps 至 1Gbps，峰值带宽可以达10Gbps;连接数密度可达 100 万个/平方公里，有效支持海量的物联网设备接入;流量密度可达 10Mbps/平方米，支持未来千倍以上移动业务流量增长;传输时延可达毫秒量级。如此的网络性能将推动4K/8K视频流、AR/VR、物联网、高性能边缘分析、智慧城市等多个应用场景的技术创新，同时给网络基础设施带来新变革。

变革一：ICT深度融合，IT技术与5G的深度融合将使网路功能更加灵活与高效。通过网络虚拟化(NFV)、软件定义网络(SDN)技术能将网元进行更深度的分解、抽象与重构。运营商可根据用户的业务、用户的习惯、制定更加个性化的业务功能根据需求配置网路资源与功能，通过“切片网络”定制裁剪和编排相应的网络功能组件满足包括物联网在内的各种应用充分利用5G的资源，实现数据驱动的网络功能，优化资源配置与运营管理。

变革二：开放网络、资源高效 。网络设备更加开放，采用通用的服务器、存储、交换机取代专有的设备，通过软件控制(定义)网元设备实现跨行业、产异化业务的共享网络资源，提高网络利用率的同事能提供开放的API接口向第三放开放基础网络能力。

变革三：应用驱动、智能决策。随着物联网应用的崛起，据预测2025年，中国的5G连接数将达到4.28亿，占到全球11亿5G连接总数的39%。将形成人人连接、人物连接、物物连接的为代表的大互联格局。而网络将通过对地理位置、用户行为偏好、接入设备状态、将网络信息上下文的感知、分析，实现基于应用驱动的智能化网络资源分配与运用。

为此，本届论坛以“新连接、新智能、新生态”为主题，与来自政府主管部门、电信运营商、互联网企业、设备和解决方案厂商等业界各方的领导、专家将会聚一堂，共同探讨如何加强电信运营商与互联网、ICT产业界在新一代互联网基础设施领域的交流与合作，下一代互联网基础设施的发展和建设，共同推动信息通信关键技术和产业变革等热门话题。

今年的论坛内容与往届相比多了不少亮点，除了业界各方领导与专家带来的主题演讲，还有

1、中国电信北京研究院、百度Apollo生态、大唐将共同发布基于车联网的无人驾驶行动计划;

2、中国电信北京研究院、国家电网电科院、华为将启动5G电力切片基础前瞻联合创新项目;

3、中国电信北京研究院光通信研究中心将发布“5G时代光传送网技术白皮书”。

新一代互联网基础设施已成为能源网、公路网、铁路网并列的关键基础设施，加速我国数字化的转型实现网络强国之路，期待一路有你。