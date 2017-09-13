苹果全面支持4K背后的逻辑

这几天，算得上手机届盛会了，小米、苹果、三星等各路品牌竞相亮相。

这几天，算得上手机届盛会了，小米、苹果、三星等各路品牌竞相亮相。苹果今年也是卯足了劲，一鼓作气推出多款重量级产品。不仅有十周年纪念版iPhone X还有iPhone8/8Plus，同时还有Apple TV、Apple Watch以及更新 iOS操作系统同时发布，“干货”之多，足以让果粉们大快朵颐。

外观方面，苹果沿用了惯用的简洁的设计风格，全面屏、齐刘海、无线充等各种博人眼球。不过，由于苹果手机设计早先被曝光,本次发布会上苹果展现的硬件和软件能力上的升级更受人关注，比如iPhone8后置摄像头支持3D形象创建以及更高帧率4K视频播放，Apple TV开始全面支持4K及HDR视频等。

在支持4K方面，无论是iPhone8还是Apple TV，苹果早就应该升级了，因为目前主流的1080P分辨率有些难负重任。不过，为什么在各大竞品都早早支持4K甚至在筹划8K时，苹果对4K的支持才姗姗来迟?这背后究竟隐藏着什么样的逻辑?我们不妨从行业发展、技术演变和市场策略三个角度来一一分析。

苹果的顺势而为，4K来的并不晚

随着屏幕、存储、网络等方面技术不断进步，4K作为新一代好莱坞超高清数字大片的分辨率标准，因拥有为用户提供更高清画质体验的能力而被大家喜闻乐见。目前，不仅市面上几乎所有的主流电视厂商比如三星、松下、索尼、LG等都已经将4K作为新产品的标配，还有天猫、小米、乐视盒子等等都已配置支持4K功能，在智能手机、电脑等一切与视频有关领域，都可以看到4K的身影。

在这种背景下，苹果才开始选择全力拥抱4K，是不是有点晚呢?实际上，非也。4K从推出之后，现在才真正开始迎来属于它的时代。

一方面，4K刚推出时，虽然其技术理念广受好评，但在推广和落地则却有两大阻碍：首先是4K视频采集和播放都需要造价昂贵的专业设备，普通用户根本无力承担。其次是4K超高分辨率无论在拍摄、存储还是播放方面都相比普通视频文件消耗更大的资源和成本，同时，由于播放设备不兼容，导致4K片源也非常少。因此，4K初期雷声大，雨点小，实际落地非常少。

另一方面，苹果避开4K普及初期，选择上升期进入，反而更像一种在站在风口下的顺势而为。比如，在4K技术普及初期，也就是2014年-2015年期间，苹果专注手机本身的设计研发，正好可以绕过很多4K推广的坑，还能快速扩张并占领智能手机市场的领先地位。另外，随着各种4K技术配套技术出现，苹果更可以坐享渔翁之利，借势享受到行业的红利。

技术演进H.265编码成关键

如果说行业的推动是源动力，但真正让苹果决心全力拥抱的4K和高清的信心则来自高效率视频编码(High Efficiency Video Coding，简称 HEVC，又称H.265)编码技术的加速商用。

H.265是一种视频压缩标准，它的核心价值是在有限带宽下传输更高质量的网络视频，也就说，用户仅需原先H.264编码时代一半左右的带宽，就可播放相同质量的视频。这意味着，受限于带宽而让4K无法普及的问题找到了“答案”。

以金山云推出的H.265编码技术KSC265为例，对于一个分辨率3840x2160，帧率60fps画面较为动态的舞蹈表演类4K视频，在同等画质下，使用X.264编码后码率9Mbps的文件在使用KSC265编码后码率仅需要4.5Mbps，降低一半。

换个角度来讲，如果是相同码率，在画质上，使用KSC265编码的视频效果明显好于X.264编码。如下图所示，使用X.264解码时，画面有明显的马赛克现象，但是用KSC265编码后的视频也没有马赛克，纹理更清晰。

同样码率下，X.264编码效果(左)和KSC265编码效果(右)对比

另外,由于4K视频的清晰度高，导致其文件体积巨大，因此当高清视频要在手机等终端进行采集和流畅播放时，会在压缩、存储、带宽要求以及播放等方面对硬件提出很大挑战。苹果选择在这个时候采用新的H.265视频编解码技术便是很好的“对症下药”，它能够让 iPhone8用户更好地压缩录制4K视频，减少这类视频在 iOS设备中占据的空间，缓解用户可能面临的空间不够用的压力。

值得一提的是,就在苹果发布iphone8之前，已有很多手机具备很强的H.265解码硬件能力。不过要将H.265的优势性能应用移动端并不容易。获得世界编码器大赛第一的金山云KSC265，在业界手机实现了对移动端4K视频编解码的商用支持。以下为使用KSC265后,小米6播放4K视频(分辨率3840x2160，帧率60fps，码率4.5Mbps)的情况，全程流畅播放，完全无压力。

小米6播放4K视频时的流畅画面

也就是说，有了H.265技术的支持，未来高清将不止满足在影院、电视等大屏幕的播放，并正走向手机等各类终端，苹果本次推出 iPhone8的前后摄像头对60帧每秒的4K视频录制便不仅是很重要的证明，更会加速这种趋势的到来!

出击4K一种更好的市场策略选择

除了行业的顺势而为和技术的发展成熟，苹果选择在当下拥抱4K应该也是出于自身业务的结构和发展策略。

首先，从智能手机市场来看，虽然目前苹果手机在全球出货量和市场占有率方面处于领先地位，但在三星以及各类本土的品牌的强势夹击下，苹果的出货量一直成下降趋势，其Q2全球出货量下降1%，在大中华区的出货量更是同比下滑14%。因此，苹果只有持续关注新趋势，引入最新技术来保证其市场地位，在步入4K高清时代的当下，苹果自然要快、准、狠地与高清趋势为伍。

另一方面，从电视市场来说。以大屏电视为核心的客厅娱乐市场，也成为时下热点之一。谷歌、亚马逊和苹果等公司纷纷推出电视盒子，并就此展开了激烈争夺。苹果TV仅依赖高价占领市场的策略正被市场抛弃，在美国市场的份额已经跌到了15%，这种情况下，选择与高清时代主流的4K全面拥抱，对于Apple TV逆袭或许是个机会。

结语

不论是因为踩在了4K时代的风口，还是因为H.265技术的推动，抑或是其全球市场发展的策略，苹果对4K的全面拥抱现在都并不晚。

随着本次发布会的落幕，可以肯定的是，苹果在以后的硬件和软件方面，将会越来越突出高质量4K内容的重要性。目前苹果已经进入了原创影视领域，并且计划投入10亿美元用于拍摄作品和购买版权，iTunes电影以后可以免费升级到4K版，而且4K新片的价钱也和1080p版保持一致，这对用户来说，绝对是一个好消息，由此，我们相信一个全民高清的时代很快就会到来!