苹果用AR定义新的未来

科幻大师亚瑟·克拉克(Arthur C. Clarke)在“克拉克基本定律”(Clarke's three laws)中称，任何先进技术，初看都与魔法无异。

《时代》周刊曾经说过，如果要写一篇关于苹果公司产品的文章，会有两个难题：第一，这些产品的宣传总是天花乱坠;第二，这些炒作有时候居然全是真实的。尽管库克时代的苹果公司已经不再那样“神奇”，但今天凌晨举办的苹果发布会，还是印证了《时代》周刊的这个观点。

在苹果飞碟般的新总部内，全新的iPhone系列如约而至，它们再次被赋予了革命意义，AR贯穿始终，全方位打击对手的缺憾，加上苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)以“AR将定义新的未来”这句话作为发布会的结束语，人们想起了十年前第一代iPhone发布时苹果的新闻稿标题——“苹果用iPhone重新发明手机”。当AR产业开始调动人们对未来科幻般的想象力时，这条全新的产业链上，还有谁扮演了“造梦师”的角色?

苹果加码，一众科技巨头共掀AR浪潮

苹果发布的新款iPhone与AR相得益彰。iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X为AR应用搭建了顶级软硬件平台，尤其是配备了专门用于神经网络计算处理器A11芯片的iPhone X，搭配TrueDepth摄像系统及传感器，可通过追踪用户面部表情动作，通过Animoji 3D表情包，让表情图像具备更多的情绪化特征。苹果也演示了多款基于AR的游戏。

苹果发布iPhone X

不仅如此，在苹果的设想中，未来的球场现场、园区访客中心等等，都可以搭载上AR技术，用户通过一部iPhone就能纵览全局。在最新的苹果硬件上，AR应用将大放异彩。

苹果发布会上演示基于AR的游戏

AR激发了苹果的表演欲望。库克多次表示看好AR的未来，称其潜力胜过VR，“丝毫不输给早期的智能手机”，“期待看到AR在未来更多元的应用，包括小型商业解决方案、消费者解决方案以及企业解决方案”。于是，在今年6月份的WWDC 2017大会上，苹果就已经释放出了明显的信号，推出iOS 11中的ARKit开发者框架。今晨发布会上的重要角色——iOS 11，将成为世界上最大的AR平台，吸引无数的AR开发者。有媒体评论称，搭载AR功能的iPhone，将再次让苹果的老对手谷歌和微软俯首称臣。

实际上，对AR产生浓厚兴趣的不是只有苹果，一众巨头共同掀起了AR浪潮。甲骨文已开始发力AR、VR等领域的云计算服务，微软CEO萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)去年时曾说，AR、云计算服务等将重塑整个IT行业。三星去年收购美国云计算公司Joyent，全面推进云、AR、人工智能等方面的业务，该公司认为，在AR和VR应用上，智能手机需要强大的云计算能力及其数据支持。

云计算：AR产业发展的推手

这些信息其实已经说明AR崛起的条件和背景，第一，AR的确远比VR的应用范围广泛，VR显示的是虚拟世界，而AR则是“助手”，将在很大程度上增强和方便用户在真实世界的工作和生活。第二，从用户角度来看，手机产业已经相当成熟，计算能力的增长，元器件的小型化和价格的下降，能够满足手机内容显示需要的计算能力。第三，所有这一切，都离不开背后海量的传输、存储、运算能力，因此云计算必不可少。

AR与云计算的融合，是AR产业发展的必然趋势。一个典型的应用场景是，用户手机上的APP可进行信息识别，下一步将数据上传到云端，经过计算，再将AR效果展示在手机上。从这个场景中可以看出，AR的特点是视觉交互，需要采用云端的存储和计算能力进行识别，需要海量的数据提升感知能力，还需要对实时的互动数据进行处理和挖掘，因此，AR和云密不可分，AR的落地，必然需要云端的支撑，才能有更大的发展空间。这也是云服务商的机会。

苹果无疑将加快整个AR行业的推进速度，AR开发者的大幅增加，各种应用场景也将纷纷落地。可以想见，处于AR行业最核心部位的视频行业的改变首当其冲。这意味着，在垂直行业特别是视频行业深耕的云服务商，将成为重要推手，AR也将成为云服务商的重要方向。

深耕视频，金山云打造全新AR解决方案

金山云是国内最大的视频云服务商，有着深厚的技术积累和极致的用户体验，金山视频云在应用和实践中不断取得重大突破。例如，金山视频云已联手业内顶尖的音视频处理服务商、人工智能服务商，通过标准化开放接口，快速集成人脸识别、图像智能识别、AR等技术与应用，共建视频生态链。例如，商汤科技旗下的SenseAR增强现实感特效引擎，在金山云视频生态新平台中实现集成，大幅降低客户的对接成本，从而满足客户更加多样性的需求。在AR迎来产业爆发期前，凭借着对视频开发者的深刻理解，金山视频云为客户打造全新的视频AR垂直类解决方案。

传统的视频拍摄和录制采用的是实体场景，AR的拍摄则与虚拟结合，呈现出更丰富、更立体的效果。例如时下流行的直播，金山视频云基于人脸的实时追踪和识别，提供炫酷立体的2D、3D动态贴纸及贴脸面具，实现实时画面滤镜美颜的效果，满足直播应用需求。

金山云为直播提供的动态贴纸效果

某汽车厂商的广告里，新款轿车与概念车上演激情狂飙，实际上却是运用AR技术将车型叠加在模型上，再通过360度摄像机、动态图像以及3D激光扫描技术，生成虚拟环境和炫目特效。从此例中也可看出AR的特征，可搭配不同的场景和领域，来自各方的需求将会大幅增加。金山视频云针对这些需求予以支持，如与大客户的专业AR团队进行对接，或者为中小客户提供构建AR场景的能力，降低他们集成和研发的成本，让客户的精力放在产品和运营上。

科幻大师亚瑟·克拉克(Arthur C. Clarke)在“克拉克基本定律”(Clarke's three laws)中称，任何先进技术，初看都与魔法无异。将人、现实和虚拟世界连接起来的AR技术也不会例外，如果克拉克大师看到AR产业链上隐藏的“魔法师”——云服务商所做的一切时，一定会惊讶不已。