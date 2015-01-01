2017中国光通信产业发展大会将于PT展首日开幕 不可错过的产业盛宴

多年来，中国的光通信行业在全球瞩目中孕育、孵化并走向成熟，产业格局不断完善，产品技术日益提升，关键技术自主知识产权持续增强。我国光通信技术实现诸多突破，不仅支撑了我国信息通信产业建设需求，更在世界范围内占有一席之地。

以全面推进4G建设、研发5G未来技术为契机，为了进一步探索ICT产业大变革时代光通信市场导向，强化光通信产业路径，2017中国国际信息通信展览会(PT展)首日，“ICT高层论坛•2017中国光通信产业发展大会”将正式开幕，数百位来自政府部门、权威机构、领军企业的专业人士与行业精英将齐聚国家会议中心。

聚焦光通信产业发展新阶段

多年来，中国的光通信行业在全球瞩目中孕育、孵化并走向成熟，产业格局不断完善，产品技术日益提升，关键技术自主知识产权持续增强。我国光通信技术实现诸多突破，不仅支撑了我国信息通信产业建设需求，更在世界范围内占有一席之地。

放眼全球，2016年光纤光缆总需求量超过4亿芯公里，其中中国占比达到57%，光通信市场的中国力量正在成为影响全球光纤产业及商业格局的重要组成部分。中国正在扮演全球光通信的领导角色。

如今，移动互联网、云计算、大数据、物联网应用的快速兴起带动流量激增，全球运营商发力5G市场，并加速宽带建设升级，数据中心特别是大规模数据中心的高速需求等等都在带动光通信产业迅猛发展，迎来新的历史阶段。

亮点一：解读新政策新环境

近两年，国家关于促进光通信行业发展的政策法律法规不断颁布，有利地支持了光通信产业的发展。

“宽带中国”战略成为国家战略，提出发展目标：到2020年，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到 70%，成为光通信发展重要机遇。

2017年，为了深入实施“宽带中国”战略，国家发改委、工信部联合发布《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》，进一步指出2016 -2018 年，预计信息基础设施建设共需投资1.2万亿元，其中重点推进骨干网、城域网、固定宽带接入网、移动宽带接入网等 92 项重点建设项目设计总投资 9022 亿元。

围绕《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》所提出的重点领域与任务目标，不仅提出要加速完善新一代高速光纤网络，更对加快全光网建设和高速光纤接入技术部署进程，深入推进三网融合，加快有线电规网络双向化改造，重点支持扩大光纤宽带网络在农村地区的有效覆盖等方面提出具体需求。

那么，对于产业来说，将有哪些重点投资项目迅速推进?光通信市场该如何正确判断和有效把握这些重要机遇点?“2017中国光通信产业发展大会”将邀请相关政府部门、权威专家进行深入解读。

亮点二：剖析产业增长“双动力”

在政策对通信基础设施建设的扶持力度不断加大的推动下，国内运营商纷纷提高对全光网建设的投入。

2016-2017年，三大运营商均启动了大规模的光网络设备及光纤光缆集采。与此同时，2017初，国家陆续发布并实施了对日韩、美国、欧盟等国家和地区部分光纤光缆产品的反倾销措施，不仅有效维护了市场的公平与公正，更为为国内光通信行业发展繁荣提供了良好的保障。

除了一直占据主导地位的电信市场，新一代数据中心带来的光模块、光纤光缆等需求成为推动光模块市场增长的主要动力。如今，全球云服务市场持续走高，将进一步推进数据中心市场的成长。

2017年，电信市场及数据中心市场的需求会以怎样的态势发展?光通信企业该如何实现有效投资，不断提升国内外市场竞争力?

亮点三：从100G 到400G 寻找下一个产品焦点

在电信市场与数据中心市场的“双动力”驱动下，国内传输网络、无线网络、固网接入网络、数据中心互联网络等，也将循环渐进地跨入下一个发展浪潮，如传输网络400G的应用、无线网络5G的部署、下一代PON的应用等等。

从几年前的40G，到目前正在规模化部署的100G，再到面向未来的400G、1T等技术，光通信产业下一个焦点将汇聚何处?硅光技术、量子通信，谁将在这些新技术领域形成独特优势?

时代变迁，ICT产业热点不断。“2017中国光通信产业发展大会”将聚焦“光纤光缆技术”、“新一代光网建设”、“数据中心光网”、“400G光模块”、“量子通信”等重要领域，通过热烈的技术探讨和实践分享，力求推动光通信产业发展新机遇，驱动光通信需求持续快速增长。

了解更多大会亮点及具体内容，敬请关注大会官网报名参加：http://epnovo.com/forum/ICExpo2017/html/reg.html