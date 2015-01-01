Slimline Moonphase Stars Manufacture品牌手表发布会：观星之夜

法国尼斯2017年9月13日电 /美通社/ --

康斯登在非凡的蔚蓝海岸天文台发布其最新女士手表

这场别开生面的发布会在大门斯(Mont-Gros)顶上的尼斯天文台(Observatory of Nice)举行。作为蔚蓝海岸天文台(Azur Coast Observatory)，尼斯天文台历经沧桑，被认为是历史、文化和科学领域的非凡地标建筑。

宾客们在天文台的大经线庭院(Grand Méridien)聚集，这个美丽的庭院可以俯瞰天使湾(Baie des Anges)，欢迎鸡尾酒会则由康斯登(Frederique Constant)的两位创始人彼得-斯达(Peter Stas)和阿莱塔-斯达(Aletta Stas)主持。

在夜色渐浓之际，宾客们受邀进入大圆顶(Grande Coupole)，彼得-斯达在此处欢迎让-皮埃尔-里韦(Jean-Pierre Rivet)先生上台，介绍尼斯天文台的辉煌历史以及制表和天文学之间十分有趣的联系。在介绍作为“建筑奇迹”的尼斯天文台及其在科学史上的重要地位之后，让-皮埃尔-里韦先生开始讲述时间和群星之间的惊人关系，主要是解释令人好奇不已的“安提凯希拉机械装置”（Antikythera mechanism，在公元前1世纪制造的钟表装置，被用来复制日月周期）的复杂内部运作。他表示：“要是没有制表师对完美钟表的不懈追求，了解天体力学的至善至美将会成为‘镜中花、水中月’。两千年后，这种愿望依然不减当年，而高度现代化的手表常常含有能够复制月相周期的复杂机制。”Slimline Moonphase Stars Manufacture正是这样美丽而又复杂精致的手表。

如此有趣的科学介绍结束之后，发布康斯登最新Baselworld（巴塞尔世界钟表珠宝展）参展新品Slimline Moonphase Stars Manufacture的时间就到了。阿莱塔-斯达上台详细阐述了这款新产品的非凡细节。

Slimline Moonphase Stars Manufacture由康斯登联合创始人阿莱塔-斯达设计，以优雅的方式将女性气质和高超工艺融为一体，打造优美的女士手表。

在发布Slimline Moonphase Stars Manufacture之后，宾客们再次齐聚大经线庭院，在星空下参加盛大的鸡尾酒晚宴。在花园中，宾客们能够欣赏与制表有关的天文仪器的大规模展览，由业余天文学俱乐部(Amateur Astronomy Club)树立的望远镜能够始终展现土星的风采，一位DJ还在幕后播放沙发音乐。夜间发布会最后在充满热情的氛围中结束，天上的群星则为宾客们指引了回家的道路。