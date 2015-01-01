Avature将托管服务纳入其HCM软件即服务解决方案

-Avature将遵守俄罗斯数据隐私要求的托管服务纳入其HCM软件即服务解决方案

-同时将其私有云拓展至Telehouse Europe的莫斯科数据中心

纽约和伦敦2017年9月13日电 /美通社/ -- 为战略性人力资源计划提供支持的软件即服务(SaaS)提供商Avature今天宣布，新增托管服务目前在莫斯科推出。Avature新增了位于莫斯科的托管服务，旨在为跨国客户 -- 其中《财富》(Fortune)全球500强公司占比超过20% -- 提供遵守俄罗斯数据隐私要求的本地化数据处理解决方案。

Avature首席执行官迪米特里-博伊兰(Dimitri Boylan)表示：“我们服务中不可或缺的一部分内容，就是针对客户所面临的一系列日益复杂的监管合规问题，提供实际的解决方案，包括俄罗斯在内的数据本地化法律。”

Telehouse Moscow位于莫斯科市中心，是获得PCI认证并位于莫斯科的N + 1冗余设施，也是东欧最高级别的数据中心。Telehouse Moscow于2012年启用并由KDDI旗下子公司Telehouse Europe负责运营。这座运营商级中性设施支持接入300多家电信提供商，包括Orange、Mastertel、Megafon和KDDI等关键网络运营商，并且能够直连莫斯科任何一个M节点，包括M9和M10节点。

Telehouse销售与营销总监Takahisa Yui说：“我们很高兴Avature将与我们共同拓展至莫斯科，并且将他们的服务拓展到需要解决方案的跨国客户。Avature一直是我们的长期客户，我们期望能够延续我们在俄罗斯市场所提供的支持。”

Avature数据中心与安全高级副总裁罗伯特-格里菲斯(Robert Griffith)也表示：“Telehouse公司与Avature有着良好的合作历史。在过去10年中，他们在其纽约市Teleport设施中为我们提供不间断电源，并且在飓风‘桑迪’期间保持全面运转。”